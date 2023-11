Filippo Turetta è stato arrestato in Germania dopo giorni di latitanza: il ragazzo ha accettato l'estradizione in Italia

La vicenda dei due ex fidanzati scomparsi è finita nel peggiore dei modi, con il ritrovamento del corpo senza vita della 22enne Giulia Cecchettin e con Filippo Turetta in fuga tra Italia, Austria e Germania. Il ragazzo è stato fermato a poco chilometri da Lipsia ed è stato arrestato: ora, secondo il suo avvocato, avrebbe accettato l’estradizione in Italia.

Giulia Cecchettin, l’estradizione di Turetta: i tempi

Su Filippo Turetta pendeva un mandato d’arresto internazionale per omicidio emesso dalla Procura di Venezia. A trovarlo sono stati i poliziotti tedeschi che lo hanno fermato sulla corsia di emergenza dell’autostrada 9, vicino a Lipsia. Il giovane è stato arrestato e durante l’udienza il suo legale ha già fatto sapere che: “Ha accettato l’estradizione in Italia“. Per l’estradizione servirà rispettare i tempi tecnici che in questi casi sono abastanza rapidi: Turetta dovrebbe essere riportato in Italia entro quindici giorni.

Giulia Cecchettin: l’autopsia sul corpo della ragazza

Nel frattempo, il cadavere di Giulia Cecchettin è stato ritrovato nei pressi del lago Bracis. Sul suo corpo c’erano evidenti segni di violenza, perpetrati da tante coltellate inflitte sul corpo e sulla testa della ragazza. Già nelle prossime ore dovrebbe essere svolto l’esame autoptico che chiarirà l’arco temporale dell’omicidio e l’essatta causa del decesso.