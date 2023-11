Giulia Cecchettin, il racconto della nonna: "Mi disse di aver mollato 'Pippo'. Adesso è un momento tremendo"

La nonna paterna di Giulia, Carla Gatto, ha ricordato la nipote portando all’attenzione non solo alcuni aspetti del carattere della nipote scomparsa, ma anche raccontando alcuni episodi significativi che hanno preceduto la sua morte: “Un giorno venne a trovarmi e mi disse di aver mollato ‘Pippo’”, ha spiegato la donna a tale proposito che ha anche aggiunto che questo per la famiglia è un “momento tremendo”.

Giulia Cecchettin, il ricordo della nonna paterna Carla

La donna, nel ricordare la nipote, ha spiegato che Giulia aveva le idee chiare sul suo futuro: “Aveva già deciso il suo futuro: dopo la laurea triennale, che tutti aspettavamo come una festa, avrebbe frequentato un corso per illustratrice di libri, cui si era già iscritta. Non era preoccupata per la discussione della tesi, né per quel suo ex che aveva lasciato a causa della sua possessività. Piuttosto il suo era un sentimento di pena nei confronti di chi non accettava la separazione, per questo non aveva interrotto i contatti con lui”.

“Le dissi che aveva fatto bene a lasciarlo”

Non ultimo, la nonna paterna di Giulia ha ricordato quando la nipote le raccontò di aver lasciato Filippo perché considerato “troppo possessivo”. La donna le rispose affermando che era stata una scelta giusta “Ma lui insisteva, a volte le chiedeva di accompagnarlo a fare acquisti e lei non riusciva a rifiutare. Forse si sentiva in colpa e cercava di convincerlo ad accettare la realtà. Nessuno poteva immaginare. Ora è un momento davvero tremendo, siamo persi. E ci sono le formalità e le indagini che devono fare il loro corso”.