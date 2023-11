Giulia Cecchettin, Tommaso Zorzi attacca il ministro Salvini: "Con gli immigrati non usa il periodo ipotetico. Sempre peggio"

Stanno facendo discutere le parole che il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini ha scritto sui social dopo l’arresto di Filippo Turetta, avvenuto nelle scorse ore in Germania. Tra le critiche più accese c’è anche quella del conduttore e influencer, Tommaso Zorzi che sui social non le ha mandate certo a dire. Non meno “velenose” le parole della sorella di Giulia, Elena che non ha esitato a dire che si è trattato di “violenza” di Stato.

Tommaso Zorzi attacca il Ministro Salvini: “Con gli immigrati non usa il periodo ipotetico”

L’influencer Tommaso Zorzi ha replicato al ministro Salvini retwittando un post condiviso da quest’ultimo che in accompagnamento aveva scritto: “Quando però a compiere un reato è un immigrato, magari africano, Salvini non lo usa il periodo ipotetico. Se uno scappa in Germania dopo essersi reso irreperibile da oltre una settimana le viene da pensare “se colpevole”? Sempre peggio Salvini, lei non conosce la vergogna”.

Elena Cecchettin a Salvini: “È violenza di Stato”

Sempre nelle scorse ore, anche la sorella di Giulia Cecchettin, Elena, aveva attaccato con parole durissime il ministro Salvini: “Ministro dei Trasporti che dubita della colpevolezza di Turetta perché bianco, perché ‘di buona famiglia’. Anche questa è violenza, violenza di Stato”.