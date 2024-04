Pellicole protettive per auto: tutti i vantaggi

Le pellicole adesive per auto offrono diversi vantaggi. Possono essere posizionati su finestrini e lunotto per protezione e stile.

Avete mai visto circolare delle auto dov’era impossibile vedere gli interni a causa di finestrini oscurati? Per avere questo effetto è necessario utilizzare delle pellicole adesive che sono studiate per aderire al massimo.

Immediatamente si notano che c’è un oscuramento degli interni, ma esse sono utili per diversi motivi. Aumentare la privacy è una cosa normale, nel senso che non vedendo chi c’è dentro si ha una maggiore protezione dei passeggeri. A livello estetico la vettura appare più aggressiva, prestante, tra elegante e sportivo.

Coloro che posseggono appunto veicoli che sono sportivi e lussuosi ci tengono all’estetica. Attenzione che però queste pellicole non possono essere posizionate ovunque. Per esempio è vietato, per legge e per buonsenso, posizionarle sul parabrezza anteriore. Il vetro che mostra al guidatore la strada deve essere privato di qualsiasi ostacolo e quindi avere un oscuramento diventa pericoloso.

Essi si posizionano sui finestrini e al massimo è concesso l’utilizzo sul lunotto posteriore. Però quali sono i motivi per avere queste Pellicole protettive per auto?

PROTEGGERE GLI INTERNI AUTO

Proteggere è l’obiettivi finale che esse propongono. Si ha una protezione per gli interni. Posizionandole sui finestrini laterali si ha una diminuzione della luce solare che penetra negli interni. I raggi solari sono ricchi di radiazioni solari, UVA e UVB, che già da soli tendono a scolorire e a danneggiare le fibre dei tessuti interni. Le componenti in plastica interna, come i cruscotti, iniziano a scolorirsi e a spellarsi perdendo il rivestimento idrorepellente. Inoltre quando i raggi solari si infrangono nel vetro aumentano la loro potenza di calore.

Gli interni quindi hanno a che fare con un calore tale che diventa intollerabile e che continua a usurare, in modo passivo, lento e continuo, gli interni.

Tante auto usate hanno una svalutazione del valore economico reale a causa dei danni che si sono avuti negli interni. Danni che si poteva prevenire proprio con delle pellicole protettive scure.

Oggi esistono moltissime tipologie di nuances delle pellicole per auto. tuttavia le migliori rimangono quelle nere oppure color seppia. Grazie a questa colorazione si ha una diminuzione dell’introduzione dei raggi solari e di conseguenza del calore che in estate diventa molto fastidioso.

Protezione finestrini auto

Un altro beneficio offerto dalle pellicole protettive per le auto, che non è tanto noto, anzi viene addirittura sottovalutato, è la protezione stessa dei vetri dei finestrini. A qualcuno sarà capitato di avere dei vetri che sono poi diventati opachi, con aloni interni oppure con una colorazione biancastra. Essa avviene quando il vetro diventa vecchio, ma non viene modificato solo dal tempo che passa. Il vetro invecchia a causa di un’esposizione continua al Sole, alle intemperie, per una carenza di pulizia e per eventuali presenze di ristagni di acqua nelle guarnizioni isolanti.

Il passaggio del Sole e del freddo sono gli elementi più drastici nella sua trasformazione e invecchiamento, le pellicole protettive, da posizionare sia in esterno che nell’interno, sono scudi totali. Essi quindi evitano i raggi solari e permettono un migliore isolamento termico. Il risultato è la protezione stessa della lega vetrosa e di un mantenimento della sua forma originale.