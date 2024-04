Soccorso motocicli: cosa fare in caso di incidente

In caso di malfunzionamenti e incidenti stradali, il servizio di soccorso motocicli è indispensabile per limitare i pericoli.

Arrivano le belle giornate private di pioggia e di aria fredda. In primavera fino all’autunno inoltrato, chiunque possegga una moto o uno scooter, inizia ad usarlo più frequentemente per spostarsi. I veicoli a 2 ruote sono comodi, veloci, scattanti, trovano parcheggio facilmente e si muovono nel traffico. C’è chi li usa anche in inverno, magari per andare al lavoro. Possiamo dire che guidare tali veicoli è una passione e per altri diventano una necessità.

Qualsiasi sia il motivo per cui li usiate rispettate le loro caratteristiche. L’arrivo del caldo e del Sole provoca un aumento dei guasti nei componenti che necessitano di oli per muoversi. Ci sono diversi surriscaldamenti dei componenti interni. Mentre per chi non li usa in inverno, essi rimangono fermi in garage per molto tempo. Ciò determina un problema di blocco degli ingranaggi. Occorre quindi fare delle manutenzioni.

Purtroppo non si ha intenzione di spendere tempo oppure di decidersi nel fare manutenzione per poi ritrovarsi bloccati in strada. Spingere il proprio veicolo a 2 ruote per chilometri, per tornare a casa, oltre ad essere faticoso e stancante, è perfino illegale. Essi rappresentano dei pericoli su strada, quindi è preferibile chiamare un Soccorso Motocicli per togliere di “mezzo” il veicolo a 2 ruote in questione.

INCIDENTE IN MOTO

Gli incidenti in modo sono molto più frequenti di quelli in auto. Superare a destra e sinistra, non tenere conto di corsie o strade di immissione sull’arteria principale, soggetti che sono distratti alla guida e via dicendo, portano ad avere delle distrazioni che finiscono con incidenti motociclistici.

Per fortuna, nella maggior parte dei casi, si hanno sono dei danni sul veicolo e non sulla persona, quindi alla fine si ha una brutta esperienza, ma non con gravi conseguenze.

Tuttavia ecco che si torna a parlare di quello che si deve rispettare su strada. Le vie debbono essere sgombre da eventuali ostacoli, frammenti solidi (pezzi metallici, carene plastiche e via dicendo) poiché esse sono utilizzate da altri utenti. Il veicolo incidentato non può rimanere in mezzo alla corsia, intralciare il traffico. Tantomeno lo si può abbandonare o parcheggiare nelle parti laterali, aree di sosta, corsie e aree di emergenza. Lo stesso valer per eventuali detriti che sono in strada e che sono rapportabili al nostro veicolo.

Essendo coinvolti in un incidente è necessario che si chiami il carroattrezzi, al termine dei rilevamenti, e si sgombrino a corsia o le corsie interessate. Lavoro che viene eseguito direttamente dal carroattrezzi.

Moto non funzionante, fermati!

State guidando la vostra moto e improvvisamente notate qualcosa che non va. Provate ad accelerare, ma il motore singhiozza. La frizione non si innesca. Il motore rimane su di giri. I freni funzionano a rilento. Magari forate uno o entrambi gli pneumatici.

Tutti i veicoli a 2 ruote, perfino quelli che sono “massicci”, come le moto da strada, sono alla fine dei veicoli deboli. Si perde facilmente il controllo e questo può provocare incidenti pericolosi per voi e per altri utenti. Non potendo arrivare in un’officina o a casa, dovete fermarvi immediatamente e chiedere un soccorso stradale per motocicli.