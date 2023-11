La tanto odiata tassa di possesso per le auto sembra possa essere abolita grazie a una legge europea recentemente approvata.

Addio al bollo auto? Un obiettivo per la mobilità

Fino a oggi, il possesso di un veicolo comportava spese significative, tra cui assicurazioni obbligatorie e il bollo, una tassa sul possesso della macchina, anche se non utilizzata. Quest’ultima, particolarmente impopolare tra i guidatori, non sarà più un onere finanziario per nessuno, così riporta il sito specializzato autoruote4x4.com. Questo cambiamento è parte di un progetto più ampio dell’Unione Europea, che mira a eliminare completamente i veicoli a diesel e benzina entro il 2035, promuovendo l’adozione di veicoli elettrici.

Il bollo auto e le auto elettriche

In caso di successo di questo obiettivo, l’abolizione del bollo diventerebbe una realtà, poiché la tassa non si applica alle auto elettriche, sostenendo così ulteriormente l’induzione verso la mobilità elettrica. Tuttavia, la transizione completa richiederà tempo e incentivi più significativi per ridurre i costi e accelerare il passaggio verso veicoli ecologici.