In virtù dell’emergenza alluvione che sta mettendo a dura prova l’Emilia-Romagna, il pagamento del bollo auto per l’anno 2023 è stato rinviato. La decisione è stata presa dalla giunta regionale.

Maltempo in Emilia-Romagna, rinviato il pagamento del bollo auto 2023 a dopo l’alluvione

Con l’apposita delibera della giunta regionale, il pagamento del bollo auto in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio 2023 è stato rinviato al prossimo 30 settembre in Emilia-Romagna. La decisione è stata presa a seguito dell’alluvione che sta devastando la Regione. Il provvedimento è stato adottato per sostenere e supportare i cittadini e le imprese colpite dai drammatici eventi metereologici che si sono verificati in gran parte del territorio nel mese di maggio. Riguarderà, pertanto, le province di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

“Abbiamo deciso di assumere questo provvedimento pienamente consapevoli delle tante difficoltà che stanno affrontando i nostri cittadini e le nostre imprese colpite da maltempo e alluvione”, ha dichiarato Paolo Calvano, assessore regionale al Bilancio. E ha precisato che, come è già accaduto in precedenza, la giunta ha “deciso di intervenire facendo slittare il pagamento di una tassa di competenza regionale”.

Le nuove scadente per la tassa automobilistica

I cittadini, quindi, avranno di tempo fino al 2 ottobre 2023 per pagare le tasse automobilistiche in scadenza il 30 aprile e il 31 maggio di quest’anno. In occasione normale, il termine ultimo per saldare il bollo auto previsto dall’art. 1 del Decreto ministeriale n. 462/1998 e fissato, rispettivamente, al 31 maggio e al 30 giugno dell’anno corrente.

Il provvedimento varato su base regionale non prevede l’applicazione di sanzioni e interessi se i pagamenti verranno effettuati entro il 2 ottobre 2023, ossia entro il primo giorno lavorativo che segue la data di scadenza del 30 settembre 2023.