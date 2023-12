In Italia la passione per le auto trascende qualsiasi confine geografico o culturale, e si tratta di una verità che viene ben compresa anche dalle case automobilistiche. Non a caso, negli ultimi anni abbiamo assistito alla nascita di tantissime nuove realtà, alcune delle quali hanno bruciato le tappe, candidandosi come le migliori sorprese del mercato automotive. Tra le nuove promesse del settore automotive troviamo Sportequipe, brand che ha scelto di specializzarsi nel comparto dei SUV.

Arrivano i SUV Sportequipe 5, 6, 7 e 8

La gamma SUV proposta da questo brand ora arricchita dalla presenza di Sportequipe 8, l’ammiraglia ibrida plug-in tra poco disponibile anche in versione TRI-FUEL (benzina/plug-in/GPL). Ma quali sono le caratteristiche più importanti dei SUV che già popolano il listino di questo marchio, ovvero Sportequipe 5, 6 e 7?

Sportequipe 5

Si inizia proprio da Sportequipe 5, il piccolo di casa. Ci troviamo di fronte ad un SUV dalle dimensioni compatte, con i suoi 4,32 m di lunghezza, e dunque perfetto per chi deve guidare in città. Non bisogna però sottovalutarne la potenza, così come le performance, entrambe al top. Il tutto senza incidere più di tanto sui consumi, piuttosto bassi. Va poi aggiunto che, grazie a concessionarie come Trivellato, troviamo anche lo Sportequipe GPL con doppia alimentazione.

Sportequipe 6

Saliamo di grado e scopriamo insieme Sportequipe 6, ancora una volta apprezzatissimo non solo per il suo look aggressivo ed elegante, ma anche per le sue prestazioni al di sopra delle medie. In altre parole, è il perfetto connubio tra design e potenza, il tutto senza rinunciare alla comodità e alla raffinatezza degli interni. Inoltre, è possibile personalizzare la vettura grazie al wrapping multi-colore, e anche qui troviamo la versione con doppia alimentazione benzina e GPL. Infine, può raggiungere una velocità massima di 185 km/h e ha un prezzo davvero conveniente.

Sportequipe 7

Dopo il 5 e il 6, ecco infine Sportequipe 7, un vero e proprio gigante della strada. Lo stile di questa vettura è, come sempre, il frutto di un incontro ideale tra stile e carattere sportivo. Può contare su ben 7 posti, sulla già citata versione a doppia alimentazione e sulla solita eleganza degli interni. I dati tecnici sono notevoli: lo Sportequipe 7, infatti, ha un motore turbo con cilindrata da 1.498 cc e con una coppia da 210 Nm nella versione alimentata esclusivamente a benzina.

Altre informazioni utili

Ogni SUV proposto dalla Sportequipe può essere inoltre immatricolato come autocarro N1. È poi bene ricordare ancora una volta la presenza delle versioni a doppia alimentazione THERMOHYBRID (GPL e benzina) di primo impianto, dunque garantite dalla casa madre.

Dove acquistare i SUV Sportequipe?

È di fondamentale importanza scegliere una concessionaria fidata per l’acquisto di queste vetture. Un esempio è Trivellato, Top Dealers Ufficiale Mercedes, con 100 anni di attività alle spalle e oggi anche Concessionaria Ufficiale Sportequipe. Su trivellato.it è possibile trovare numerosi modelli in vetrina, visibili in tempo reale sul sito. Se si desiderano richiedere maggiori informazioni sui SUV Sportequipe si consiglia di visitare le sedi Trivellato di Padova, Verona, Vicenza e Rovigo.