La crescita costante del mercato delle auto usate in Italia è un fenomeno significativo, evidenziato dal fatto che un numero sempre maggiore di italiani preferisce acquistare auto di seconda mano rispetto a quelle nuove.

Questa tendenza può essere attribuita a diversi fattori, tra cui il desiderio di risparmiare denaro, la disponibilità di un’ampia gamma di veicoli usati di alta qualità e la consapevolezza dell’impatto ambientale positivo della scelta di un’auto usata anziché una nuova.

Tra gli innovatori del settore, il Valutatore si è distinto fin dal 2012 come un pioniere nel fornire servizi di valutazione e acquisto di auto usate tramite il loro sito web www.ilvalutatore.it. Questo servizio offre ai consumatori la possibilità di ottenere una valutazione accurata e trasparente del valore della propria auto usata, ma soprattutto l’opportunità di poterla vendere con pagamento immediato tramite i 49 punti di ritiro presenti in tutta Italia.

Accelerazione nel 2024: L’Impennata del Mercato dell’Usato nel settore automotive

Il mercato delle auto usate in Italia ha avuto un inizio positivo nel 2024, come indicato dai dati comunicati dall’ACI (Automobile Club Italia). Rispetto a gennaio 2023, ci sono stati segnali incoraggianti, con un aumento del 12,5% nei passaggi di proprietà delle auto usate, al netto delle minivolture.

Questo dato si traduce in un totale di 263.678 passaggi di proprietà rispetto ai 234.301 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Un altro indicatore rilevante è il rapporto tra le vendite di auto nuove e quelle di auto usate. Nel mese di gennaio 2024, per ogni 100 autovetture nuove immatricolate, ne sono state vendute ben 202 di usate, il che rappresenta il doppio rispetto al numero di auto nuove iscritte.

Inoltre, le minivolture, che sono trasferimenti temporanei a nome del concessionario in attesa della rivendita al cliente finale, hanno registrato una crescita significativa del 19,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questi dati indicano una forte domanda nel mercato delle auto usate in Italia, con un aumento delle transazioni e una preferenza evidente per i veicoli usati rispetto a quelli nuovi.

I dati sul fronte delle motorizzazioni indicano che i modelli diesel e benzina rimangono ancora i preferiti tra gli acquirenti di auto usate in Italia. A gennaio 2024, i veicoli diesel mantengono una quota di mercato del 45,1%, seguiti da quelli a benzina con il 37%. Tuttavia, c’è un’interessante crescita delle ibride a benzina, il cui market share sale al 5,9%, con un aumento del 28,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In contrasto, il mercato delle auto elettriche di seconda mano rimane sostanzialmente fermo, con una quota di appena lo 0,6%. Questo potrebbe essere dovuto a diversi fattori, tra cui la limitata disponibilità di auto elettriche usate sul mercato, il loro costo iniziale più elevato rispetto ai modelli tradizionali e la percezione ancora diffusa delle preoccupazioni riguardanti l’autonomia e l’infrastruttura di ricarica.

Nonostante l’interesse crescente per le auto ibride a benzina, i modelli diesel e benzina continuano a dominare il mercato delle auto usate in Italia, mentre le auto elettriche devono ancora guadagnare una significativa quota di mercato nel settore delle auto usate.

Il valutatore: pioniere e leader del settore

Il Valutatore, azienda fondata nel 2012, è stato uno dei primi in Italia a offrire una piattaforma online per la valutazione e l’acquisto delle auto usate tramite il proprio sito web www.ilvalutatore.it .

Questo ha dato la possibilità ai clienti privati che desiderano vendere la propria auto di ricevere un servizio concreto e affidabile, permettendo loro di risparmiare tempo e seccature.

Grazie alla sua vasta banca dati costantemente aggiornata sull’andamento del mercato delle auto usate, lo strumento di valutazione online offerto da Il Valutatore è diventato noto per la sua semplicità, velocità e accuratezza.

Il servizio offerto da Il Valutatore è veloce e gratuito, e consente agli utenti di:

Richiedere una valutazione tramite il sito web in soli 60 secondi, inserendo semplicemente la targa dell’auto e qualche informazione aggiuntiva;

Prenotare una perizia professionale presso uno dei 49 punti dislocati su tutto il territorio nazionale, sempre gratuitamente;

Vendere la propria auto con pagamento immediato, senza il rischio di incappare in truffe o perdite di tempo.

Oggi, Il Valutatore si è evoluto e rappresenta una solida realtà nel settore delle auto usate, con oltre 2 milioni di utenti attivi ogni mese e con nuovi progetti stimolanti da portare avanti. Grazie alla sua affidabilità e alla convenienza dei suoi servizi, Il Valutatore continua a essere una scelta diffusa tra coloro che vogliono vendere o acquistare un’auto usata in Italia.

La sfida della digitalizzazione: il primo totem per la vendita e l’acquisto di auto usate in Italia

Il Valutatore vuole rimanere costantemente al passo con i tempi e proprio per questo ancora un volta è pioniere nel suo settore, avendo installato il prima totem completamente digitale per la compravendita di auto usate in collaborazione con Norauto.

L’aumento della domanda ha portato alla necessità di soluzioni innovative che semplifichino il processo di acquisto e vendita delle auto usate, riducendo al minimo i rischi e le inefficienze associate alle transazioni tradizionali.

I totem digitali rappresentano una soluzione all’avanguardia, e offrono una piattaforma interattiva e conveniente per condurre transazioni di auto usate in modo efficiente e sicuro.

Questi dispositivi sono terminali interattivi che permettono agli acquirenti e ai venditori di accedere a una serie di servizi e informazioni relativi all’acquisto e alla vendita di auto usate. Posizionati in luoghi strategici come centri commerciali o aree ad alto traffico, i totem digitali offrono una gamma di funzionalità che semplificano e migliorano l’esperienza di acquisto e vendita, aiutando i consumatori.

Il primo totem digitale per l’acquisto e la vendita di auto usate è stato installato a Fiumicino presso il negozio Norauto in via Via G.Ferraris 2/4 segnando una vera svolta digitale all’interno del settore.

Richiedere una valutazione della propria vettura non è mai stato così immediato: basterà inserire la propria targa direttamente sul totem per richiedere una valutazione in real time.

L’utente potrà vendere la propria auto usata in tutta semplicità: basterà un minuto per richiedere una valutazione iniziale, 45 minuti per una successiva perizia professionale e 1 secondo per accettare l’offerta.

Con il continuo avanzamento della tecnologia e l’evolversi delle esigenze dei consumatori, ci si può aspettare che questi dispositivi diventino sempre più diffusi e sofisticati nel prossimo futuro.

Grazie alla loro capacità di semplificare il processo di acquisto e vendita di auto usate, i totem digitali promettono di diventare una componente chiave del panorama automobilistico digitale, offrendo un’esperienza efficiente a tutti gli utilizzatori.

