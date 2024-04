Carroattrezzi Auto: come funziona il soccorso stradale

Il soccorso stradale è l'unico servizio che fornisce il carroattrezzi per trasportare la tua auto in caso di incidenti e guasti improvvisi.

Le auto sono veicoli di medie e grandi dimensioni. Più pesanti di un veicolo a 2 ruote. Non funzionante oppure incidentato, è un pericolo costante su strade, aree di sosta o a bordo delle strade. Siccome c’è u proprietario che è poi il responsabile della sua auto, è necessario che questi veicoli vengano recuperati.

Nelle nuove normative che sono state modificate per la viabilità, ritroviamo richieste e obblighi chiari. Un’auto in panne o con difficoltà di manovra, non funzionante e/o incidentate, si deve far ritirare da un Carroattrezzi Auto. Vietato il: traino (se non con barra rigida in acciaio con vetture che abbiano l’omologazione di rimorchio). Non è possibile trascinarle con una corda. Si vieta perfino il recupero o viaggio su un camion con vano aperto o con gru poiché non è studiata per riuscire a bloccare in sicurezza il veicolo in questione.

Sono regole nate proprio a causa di situazioni pregresse. Non sono pochi gli incidenti provocati da soggetti che stavano trainando un’auto guasta. Quest’ultima, non avendo una funzionalità elettronica, erano difficili da manovrare. Spesso sono finite fuori strada o addosso ad altri guidatori ignari di quello che stava capitando.

Un soccorso stradale è l’unico servizio da richiedere, poiché forniscono il carroattrezzi, quando si hanno dei problemi con la propria auto. Utili in caso di incidenti, malfunzionamenti, guasti improvvisi.

AUTO FERMA O CON GUASTO

Attualmente le auto sono dotate di sistemi di centralina elettronica. Chi più e chi meno hanno a che fare con delle funzionalità interne in grado di migliorare la guida, ma unitamente di impedire l’accensione in caso di malfunzionamenti evidenti. Se da un lato è un bene, dall’altro vediamo che improvvisamente il motore si spegne. L’impianto frenante non funziona più. Oppure c’è chi si ritrova a non riuscire ad accenderla nuovamente. Torniamo a dire che questi sistemi hanno aiutato e continuano ad aiutare gli utenti limitando eventuali peggioramenti della qualità di guida.

Tuttavia l’auto con un guasto che può essere perfino semplice, come un surriscaldamento dell’impianto frenante oppure del radiatore, si ha un blocco totale del veicolo. Occorre quindi chiamare un carroattrezzi per il trasporto auto e andare nella più vicina autofficina. Concludiamo dicendo che, in caso di guasti lievi, il blocco o sospensione di guida del motore, consente di fare delle riparazioni preventive. Nel senso che si previene un guasto più serio.

Auto: trasportarla anche se non funziona

Un’auto incidentata può bloccarsi e non funzionare. Altre volte ci sono motori oppure testate del motore che sono danneggiate. Questo vuol dire che non c’è accensione. Poi le auto che sono ferme da molti anni hanno gli pneumatici totalmente sgonfi e spaccati. Dato che ci sono diverse motivazioni che impediscono all’auto di funzionare meglio valutare i servizi che permettono il suo trasporto.

Mettiamo caso che dovete andare in un centro demolizione per fare la rottamazione della vostra auto incidentata e ferma ormai da mesi. Solo tramite il carroattrezzi è possibile fare il trasporto in sicurezza, completo di documenti che convalidano il servizio. Un modo semplice e sicuro per arrivare nella destinazione finale dove trasportare appunto la vostra vettura.