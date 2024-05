Non hai una carta di credito, ma devi noleggiare un’auto e questo potrebbe essere un problema. Non tutte le compagnie di noleggio accettano i contanti oppure altre formule di pagamento. Si preferisce avere esclusivamente la garanzia data dalla carta di credito per una tutela di risarcimento in caso di danni.

Le richieste e le offerte dei servizi nel noleggio variano in base alla politica decisa da parte della compagnia stessa oltre al valore delle auto.

La carta di credito è una delle credenziali migliori. Nel momento in cui il cliente non può pagare il canone o ha un incidente e si debbono pagare le riparazioni dell’auto “affittata”, interviene la banca. Quest’ultima paga il debito contratto da parte del proprio cliente e poi il cliente andrà a risarcire la banca ratealmente. Ecco come mai non tutte le ditte di noleggio decidono di offrire un noleggio senza tale credenziale.

Solo che non tutti posseggono la carta e di conseguenza si rischia di diminuire moltissimo la propria clientela. Di conseguenza ogni compagnia tende a creare le proprie linee guida da seguire e i servizi.

Il Noleggio auto senza carta di credito è possibile. Esistono diverse varianti e personalizzazioni dei pagamenti in base al cliente, alla vettura e al tipo di auto che vuole noleggiare.

ADDEBITO DIRETTO

Una delle formule che sta prendendo piede nel noleggio e che consente ai clienti di noleggiare subito l’auto, senza bisogno di ulteriori verifiche oppure di altre credenziali e denaro anticipato, è: l’addebito diretto.

Esso funziona sia con un conto corrente oppure con una carta di debito, ma come funziona esattamente. C’è ci potrebbe dire: alla fine se poi non ci sono dei soldi su questi “conti” la ditta di noleggio non è che può prenderli, perché la banca non fa da garante.

Ecco la realtà di queste soluzioni. Non è che il pagamento avverrà a termine del noleggio, ma anticipato. Per esempio dovete noleggiare un’auto per una giornata, il totale da pagare è di 50 €. Non avendo la carta di credito la ditta richiede il pagamento immediato, quindi c’è l’addebito sul conto corrente o sulla carta di debito. Il controllo del pagamento avviene in tempo reale e di conseguenza la ditta vi dà le chiavi dell’auto in questione.

Sembra tutto semplice, alla fine lo è anche. Solo che se il noleggio dura di più, tipo 3 o 4 giorni, per arrivare a diverse settimane, allora la situazione cambia.

Il cliente non ha solo un addebito immediato, ma dato che i rischi di incidenti aumentano perché aumentano i giorni, ci sarà la stipula di un’assicurazione per risarcimento danni. Denaro che il cliente deve versare e che non viene restituito.

Pagare meno il canone del noleggio

Nel noleggio senza credit card, tanti utenti hanno notato un aumento del canone. Questa è un’altra problematica per i clienti, ma che è indiscutibile per le ditte. Per non pagare un canone più alto rispetto ad altri clienti, è possibile farlo semplicemente affidandosi ad una compagnia che fa da garante oppure pagando una cauzione alta che viene poi restituita.

In caso vi trovate di fronte a tale realtà fate una consulenza diretta con la ditta di noleggio in modo che vi possa consigliare una formula più adatta alle vostre esigenze.