Pellicole per auto: personalizza e proteggi il tuo veicolo con stile

Pellicole per auto: personalizzazione, privacy e stile

Le auto possono essere personalizzate con pellicole per vetri, migliorando privacy e estetica, un'opzione versatile e funzionale.

Possedere un’auto è utilissimo perché si ha maggiore indipendenza di spostamento. Essa è un veicolo che spesso tendiamo a personalizzare perché rappresenta un pochino il nostro carattere o stile. I giovani sono coloro che tendono maggiormente a renderla più bella esteticamente oppure dove si presta attenzione a dei dettagli che creano un aspetto più curato dell’auto stessa.

Un accessorio utile in diversi modi e che aumenta addirittura la privacy, sono le Pellicole per auto.

Cosa sono? Chi le ha già usate o ha curiosato su come “personalizzare l’auto” ha che si tratta di pellicole aderenti studiate per i vetri delle auto. Esse sono di vario colore o addirittura in fantasia. Sono usate addirittura su auto di famiglia perché non offrono solo una bellezza estetica diversa. Le pellicole auto hanno una funzionalità che spesso viene sottovalutata.

DOVE POSIZIONARE LE PELLICOLE AUTO

Prima di tutto si deve evidenziare che le pellicole auto sono applicabili, cioè si possono posizionare, solo ed esclusivamente sui vetri della vettura che non limitano la visibilità del guidatore. Praticamente le potete installare sui vetri laterali posteriori e sul lunotto.

Per i vetri o finestrini laterali anteriori è possibile posizionarle, ma solo di colorazioni chiare o che sono con una fantasia che permetta di avere una buona visibilità. Infatti sono di moda quelle con metà vetro trasparente e l’altra metà, quella che aderisce alla parte posteriore, dove c’è il disegno di una: rete, forme geometriche stilizzate o similari.

Esse non possono essere assolutamente posizionate per oscuramento totale sui finestrini laterali e naturalmente sul vetro frontale. Non rispettando questa legge siete a rischio di multe salte e di adeguamento a tale richiesta, nel senso che le dovete poi togliere.

Ritorniamo a dire che le pellicole auto sono usate molto per il valore estetico. Le auto che hanno queste pellicole, di solito, sono le sportive, quelle più aggressive, lussuose e via dicendo. Tuttavia vediamo che si inizia a notare quale sia il loro utilizzo a livello funzionale.

Le pellicole oscurano e quindi diventa invisibile curiosare in auto, si ha dunque un aumento della privacy che a molti piace. Evita di avere dei surriscaldamenti negli ambienti interni. In estate il vetro rinfrange il Sole e questo vuol dire che il calore all’interno diventa insostenibile. Solo che le temperature alte tendono a scolorire e danneggiare gli interni facendoli invecchiare prima.

Il controllo maggiore delle temperature in auto consente quindi di avere una maggiore cura della propria vettura che dunque non viene svalutata per problemi “solari”.

Inoltre c’è la protezione stessa del vetro. Le auto posseggono uno spessore notevole dei finestrini, lunotto e vetro anteriore per proteggere i passeggeri e guidatori in caso di incidenti. Inoltre sono duri e compatti per evitare che ci siano introduzioni dall’esterno verso l’interno.

Tuttavia non dimentichiamoci che si tratta comunque di vetro che invecchia specialmente quando è continuamente sottoposta alle intemperie. Esso si opacizza, si creano graffi o aloni che sono inestetici e diminuiscono il valore del veicolo. Posizionando delle pellicole è possibile evitare questo invecchiamento precoce, mantenendo inalterata la loro composizione e resistenza.