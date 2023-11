Gli sconti per il Black Friday di MG MotoStore.

In cerca del meglio dell’abbigliamento moto invernale online a condizioni uniche? Dal 24 al 26 novembre, MG MotoStore (www.mgmotostore.com), tra i riferimenti in fatto di abbigliamento, caschi e accessori moto, lancia il nuovo Black Friday 2023, che assicura ulteriori occasioni di risparmio, con sconti che dimezzano i prezzi.

Dai caschi alle giacche invernali, dagli stivali ai navigatori satellitari: nell’offerta di MG MotoStore è semplice individuare migliaia di prodotti dedicati al mondo della moto, accuratamente selezionati per rispondere a qualunque esigenza. Tutti gli articoli disponibili online, espressione dei brand di riferimento del settore, sono concepiti per permettere ad ogni biker di vivere al meglio la propria passione per le due ruote, all’insegna di stile, protezione e sicurezza.

Entrando nei dettagli della proposta di MG MotoStore, s’incontrano più di 4.000 prodotti. Tra le numerose alternative, possiamo ricordare i capi d’abbigliamento, indispensabili in ogni stagione dell’anno: tute integrali, gilet, indumenti termici, giacche antipioggia e pantaloni.

Agli indumenti si uniscono diverse tipologie di caschi, tra cui modelli integrali, modulari, Jet o Demi-Jet, da motocross e vintage. L’offerta è completata da un’ampia selezione di accessori, quali supporti per smartphone, teli coprisella, cupolini, interfoni, manopole, portatarga, borselli e zaini.

L’intero catalogo si distingue per l’ottimo rapporto qualità/prezzo. Ma quanti desiderano approfittare delle opportunità di risparmio più vantaggiose del momento possono visitare l’apposita sezione “Outlet” dello store, dove si trovano articoli accompagnati da sconti fino al 50%.

Per ciò che riguarda i brand, sono stati accuratamente selezionati tra le opzioni più autorevoli e apprezzate del settore. Alcuni esempi? Schuberth, Airoh, Rev’it, Nolan, Alpinestars, Tucano Urbano, Grex e Momo Design.

Le spedizioni, sicure e rapide, si realizzano entro 72/96 ore lavorative dalla data di evasione dell’ordine. Sono effettuate da corrieri con comprovata esperienza, quali UPS e DHL. Inoltre, gli acquisti superiori a 200 euro beneficiano di spedizione a costo zero.

Nell’eventualità di un acquisto errato, MG MotoStore permette di richiedere il reso, con possibilità di cambio taglia. Quanto alle modalità di pagamento disponibili, invece, pongono l’utente al riparo da qualsiasi pericolo: PayPal, bonifico bancario, carta di credito o opzioni rateali con Scalapay.

Per richiedere consigli durante la fase di selezione o informazioni ulteriori, i clienti possono sempre fare affidamento su un servizio di customer care qualificato e puntuale. È raggiungibile tramite numero telefonico, WhatsApp e indirizzo e-mail.

I traguardi tagliati da MG MotoStore in oltre 25 anni di attività sono molteplici. La fiducia e l’apprezzamento di oltre 5.000 clienti, ad esempio, sono testimoniate dalle numerose recensioni verificate dalla piattaforma Trovaprezzi.it. Tali feedback, infine, registrano l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.