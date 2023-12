Ilary Blasi, Capodanno sulla neve con Isabel e Bastian: il trio è in love

Capodanno sulla neve per Ilary Blasi, la terzogenita Isabel, avuta dall’ex marito Francesco Totti, e il nuovo compagno Bastian Muller. Il trio sta trascorrendo qualche giorno in un posto magico situato in Svizzera.

Mentre a Natale è stata lontano dai suoi figli, a Capodanno Ilary Blasi può godere della compagnia della terzogenita Isabel. La bambina ha trascorso il 25 dicembre con il papà Francesco Totti e la nuova fiamma Noemi Bocchi a Monte Carlo, mentre il giorno di San Silvestro lo sta passando con la madre e il compagno Bastian Muller.

Dove sta trascorrendo il Capodanno Ilary Blasi?

Ilary, la piccola Isabel e il compagno Bastian stanno trascorrendo Capodanno in Svizzera, precisamente a Zermatt. Tramite il suo profilo Instagram, la Blasi ha mostrato qualche attimo della vacanza sulla neve. Muller e la figlia vanno d’amore e d’accordo, tanto che lui le sta anche insegnano a sciare.

La Blasi e Muller sono una coppia da circa un anno e niente e nessuno sembra minare la loro felicità. Non solo, sembra che anche i figli di Ilary abbiano accolto in famiglia il nuovo amore della mamma, quindi: cosa desiderare di più? Il Capodanno in love è servito.