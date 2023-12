Ilary Blasi, aperitivo a Roma con un famoso attore: di chi si tratta

Ilary Blasi si è mostrata mentre faceva un aperitivo a Roma in compagnia di un famoso attore e intanto, sui social, i fan non hanno perso occasione per commentare la vicenda.

Ilary Blasi: l’aperitivo con un famoso attore

Ilary Blasi continua a stare sulla bocca di tutti per via dell’uscita del suo docufilm, Unica, e nel frattempo lei stessa si è mostrata mentre era ad un aperitivo a Roma in compagnia di Pedro Alonso, il famoso attore che ha interpretato Berlino nella serie Netflix La casa di carta (e protagonista anche dello spin-off dedicato al suo personaggio).

I due si sarebbero incontrati proprio per via dei loro impegni pubblicitari legati alle due produzioni Netflix e Ilary Blasi ha fatto il pieno di like sui social mostrandosi su una splendida terrazza nel cuore di Roma. “Dal caffè all’aperitivo è un attimo”, le ha scritto qualcuno facendo riferimento al presunto “caffè” che lei avrebbe preso con il personal trainer Cristiano Iovino e che avrebbe causato il suo addio a Francesco Totti. Oggi la conduttrice ha ritrovato la serenità in amore al fianco dell’imprenditore Bastian Muller, e in tanti sono curiosi di sapere cosa le riserverà il futuro. Al momento, sulla questione, non è dato sapere di più.