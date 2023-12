È infine arrivato il momento in cui Ilary Blasi e Bastian Muller hanno deciso di cominciare a vivere il loro amore alla luce del sole: la coppia ha condiviso alcune foto sui social. Negli scatti, i due condividono con i followers i momenti più emozionanti della serata romantica che hanno trascorso insieme.

Ilary Blasi e Bastian Muller non si nascondono più: le foto

A postare le immagini tra le sue Instagram Stories è stata l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi. Le foto sono accompagnate dal tag al nuovo fidanzato. La relazione della showgirl con l’imprenditore è cominciata dopo la fine del matrimonio del suo matrimonio con Francesco Totti.

La coppia è partita per una vacanza a Parigi. Nelle ultime ore, la Blasi ha documento tramite i suoi canali social alcuni momenti della serata romantica che ha trascorso insieme a Muller.

Il romantico viaggio a Parigi

Negli scatti, si vede l’imprenditore che tiene una mano poggiata sulle caviglie della conduttrice mentre sono in macchina e lei tiene i piedi poggiati sulla sua gamba oppure la Blasi distesa sul letto di una stanza d’albergo.

In un’altra foto, l’ex moglie di Totti è stata immortalata in posa sensuale con la schiena scoperta. L’ultima immagine condivisa da Ilary Blasi, invece, ha come soggetto il tavolo del ristorante presso il quale la coppia si è recata per trascorrere insieme la serata.