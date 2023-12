Ballando con le Stelle, Giovanni Terzi fa la proposta di matrimonio a Simona Ventura: "Ci sposeremo il 6 luglio"

Durante la puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 9 dicembre c’è stato spazio per le grandi emozioni. Giovanni Terzi ha fatto la più bella delle proposte di matrimonio alla compagna Simona Ventura. È successo al termine dell’esibizione della concorrente. Presenti in studio anche i genitori della conduttrice. Simona Ventura, evidentemente commossa non ha potuto che dire sì.