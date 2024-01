Chiara Ferragni continua a perdere follower. Il pandoro gate, oltre ad averle causato un enorme danno all’immagine, le costerà caro anche in termini economici. Vediamo quanti seguaci ha perso e cosa ne sarà del suo account Instagram.

Chiara Ferragni: quanti follower ha perso dall’inizio del pandoro gate?

L’ultimo post Instagram di Chiara Ferragni risale al 18 dicembre 2023, all’indomani dello scoppio del pandoro gate. L’imprenditrice ha chiesto scusa per aver ingannato le persone con la finta beneficienza del dolce Balocco, ma le parole non sono bastate a ripulire la sua immagine. Quanti follower ha perso dall’inizio dell’affaire? Un bel po’, ma c’è qualcosa che non quadra.

Chiara Ferragni e i follower in fuga: qualcosa non quadra

Dal 15 dicembre, giorno successivo alla notizia della multa dell’Antitrust per il pandoro gate, al 27 dicembre 2023, l’account Instagram di Chiara Ferragni ha perso 157.000 follower. Stando ai dati resi pubblici da YouTrend, all’inizio i numeri delle perdite erano abbastanza contenuti: 8.000 il primo giorno, 5.000 il secondo e 9.000 il terzo. Il 19 dicembre, però, è arrivata la stangata: 50.000 follower in fuga. Poi è successo qualcosa di strano: il 24 e il 25 dicembre i follower sono aumentati, rispettivamente 13.000 e 5.000 utenti. Secondo qualcuno, questa crescita è data dall’acquisto di fan fake.

Chiara Ferragni: quanto vale il suo Instagram dopo il pandoro gate?

Considerando che Chiara Ferragni lavora con il suo profilo Instagram, la domanda sorge spontanea: la perdita di follower le causerà un danno economico? Ni, nel senso che tutto dipende dalla credibilità che ancora può vantare nei riguardi dei fan. Ricordiamo, infatti, che l’imprenditrice, pur avendo perso molti follower, ha ancora più di 29 milioni di seguaci. Il valore del suo profilo lo scopriremo soltanto quando tornerà a condividere un post: in base alle reazioni/interazioni dei sostenitori potremmo fare qualche previsione sul suo futuro lavorativo.