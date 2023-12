Casper volava per la prima volta senza accompagnatore. Sarebbe dovuto andare da Philadelphia a Fort Myers in Florida per trascorrere le vacanze di Natale con la nonna.

Bambino di 6 anni finisce sul volo sbagliato

Il bambino viaggiava come minore non accompagnato. Dopo circa quattro ore di volo si sono accorti che si trovava sull’aereo sbagliato, diretto a Orlando, distante circa 200 km dall’effettiva destinazione di Casper. La Spirit Airlines, la compagna aerea responsabile della tratta, si è scusata con la famiglia. Maria Ramos, nonna di Casper, ha dichiarato che la compagnia si è anche offerta di rimborsare il costo del viaggio. Lei, tuttavia, vuole solamente sapere come sia stato possibile che il nipote si sia imbarcato per una destinazione diversa da quella prefissata.

Aperta un’indagine interna

“Voglio che mi chiamino e mi facciano sapere come mio nipote è finito a Orlando” ha affermato la nonna “Come è successo? L’hanno fatto scendere dall’aereo? L’assistente di volo, dopo che la mamma gli ha consegnato i documenti, lo ha lasciato andare da solo?“. All’aeroporto le hanno spiegato che verosimilmente il nipote non era riuscito ad imbarcarsi. Teoria che la nonna ha prontamente confutato, affermando che non fosse possibile in quanto aveva avuto conferma che Casper avesse fatto il check-in. Sebbene lui fosse in volo per Orlando, il suo bagaglio è effettivamente arrivato a Fort Myers. La compagnia aerea sta conducendo un’indagine interna per capire cosa sia andato storto.