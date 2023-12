Rhys Williams, 18 anni di Bolton, Greater Manchester, è morto il 23 dicembre nella casa dove viva con i genitori e la sorella a Johnson Fold.

Morto Rhys Williams: aveva organizzato il suo funerale

Sin dalla nascita gli hanno diagnosticato l’epidermolisi bollosa, una malattia della pelle che che gli provocava piaghe dolorose su tutto il corpo. I medici avevano detto ai genitori che forse non sarebbe sopravvissuto nemmeno fino all’adolescenza, ma il bambino ha lottato coraggiosamente fino a raggiungere la maggiore età. A 13 anni aveva persino pianificato il proprio funerale, così che quando sarebbe arrivato il giorno sarebbe stato pronto.

Le complicanze della malattia

La sua malattia è conosciuta anche come quella della “pelle a farfalla“. In una condizione simile anche un taglio fatto con un foglio di carta potrebbe rivelarsi fatale nel caso si infettasse. Poco dopo aver compiuto 18 anni a settembre, Rhys ha sviluppato sepsi e polmonite. I medici hanno confermato che non ci fosse più nulla da fare e il trattamento è stato interrotto prima che venisse trasferito. Il 21 dicembre è stato riportato a casa per permettergli di trascorrere il Natale in famiglia, tuttavia si è spento il giorno seguente.

Il ricordo dei genitori

La madre, Tanya Moores, che in tutti questi anni si è sempre occupata di lui, l’ha ricordato come “il ragazzo più coraggioso e forte di sempre” aggiungendo “soffriva ogni giorno e non si lamentava mai“.