Celine Dion, parla la sorella: "La malattia è peggiorata"

La sorella di Celine Dion, Claudette, ha rotto il silenzio sulle condizioni della cantante, affetta dalla sindrome della persona rigida, malattia neurologica che non le permetterebbe di controllare i suoi muscoli.

Celine Dion: la malattia

La sorella di Celine Dion ha rotto il silenzio sulle condizioni della celebre cantante che, da oltre un anno, è lontana dalle scene. Celine Dion sta affrontando un difficile percorso di cure per cercare di tenere a bada gli effetti della sua patologia, la sindrome della persona rigida, e sua sorella a tal proposito ha detto: “Sta lavorando duro, ma non ha il controllo dei suoi muscoli. Ciò che mi spezza il cuore è che è sempre stata disciplinata. Ha sempre lavorato duro”, e ancora: “‘È vero che sia nei nostri sogni che nei suoi, l’obiettivo è tornare sul palco. In quale veste però? Questo non lo so. Le corde vocali sono muscoli e anche il cuore è un muscolo”.

Sui social in tanti hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto alla cantante, e sono in attesa di saperne di più sul suo stato di salute. Celine Dion ha sempre affermato di voler tornare ad esibirsi per i suoi ammiratori di tutto il mondo e in tanti sperano che le cose vadano davvero così.