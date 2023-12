Florida, sparatoria in un centro commerciale: un morto

La sparatoria è avvenuta all'interno del centro commerciale Paddock in Florida, la polizia è sulle tracce del colpevole

La sparatoria è avvenuta sabato pomeriggio, all’interno di un centro commerciale di Ocala, in Florida. L’intero complesso è stato immediatamente evacuato.

Sparatoria in un centro commerciale in Florida: una vittima

In base a quanto affermato dal capo della polizia di Ocala, Mike Balken, il 911 ha ricevuto una chiamata che segnalava diversi spari all’interno del centro commerciale. Al momento l’unica vittima sembra essere un uomo di circa quarant’anni, identificato come David Nathaniel Barron. Secondo la polizia sarebbe stato “presa di mira“. Balken ha dichiarato ai giornalisti che l’uomo è morto dopo essere stato colpito da diversi proiettili in un’area comune.

Indagano gli inquirenti

La polizia è arrivata al centro commerciale intorno alle 15:40, dopo una chiamata che segnalava l’esplosione di diversi colpi di arma da fuoco.

“Gli agenti sono entrati immediatamente nel centro commerciale” ha spiegato Mike Balken “alla fine hanno scoperto che non si trattava di quello che avremmo considerato un tiratore attivo“. L’attacco, infatti, è stato classificato come un “atto di violenza mirato” contro la vittima. Diverse persone hanno riportato ferite durante la sparatoria. Una cliente ha accusato forti dolori al petto, un’altra ha riportato la rottura di un braccio. Solo una donna però è stata ferita da un colpo d’arma da fuoco alla gamba ed stata trasportata in ospedale.

L’identikit del killer

Il colpevole sembra essere fuggito subito dopo. La polizia di Ocala ha pubblicato nella notte le foto di quello che potrebbe essere il responsabile. Le immagini, riprese dalle telecamere di sicurezza, mostrano un uomo con un berretto rosso e abiti scuri. In precedenza Balken aveva aggiunto che il sospetto indossava una felpa con cappuccio e una maschera che gli copriva parzialmente il volto.