Incubo dopo la cena di Natale aziendale: 700 persone intossicate

Una cena di Natale aziendale come molte altre si è rivelata per circa 700 dipendenti dell’Airbus Atlantic un vero e proprio incubo. È successo Montoir-de-Bretagne, in Bretagna dove i commensali presenti alla cena hanno accusato sintomi quali vomito e diarrea. La notizia è stata resa nota dall’Azienda sanitaria regionale della Loire-Atlantique che ha spiegato che sulla vicenda è stato aperto un fascicolo per fare luce sulla vicenda.

Cena di Natale aziendale in Francia: 700 persone intossicate

Stando a quanto si apprende da una fonte sindacale riportata da Franceinfo, moltissimi lavoratori si sono ammalati a seguito della cena, mentre circa un centinaio di loro non si sono presentati al lavoro nella mattina del 18 dicembre. Da lì la nota dell’Agenzia regionale della sanità dei paesi della Loira che ha spiegato che “oltre 700 lavoratori hanno accusato sintomi come vomito o diarrea, per la maggior parte nelle giornate del 15 e del 16 dicembre”.

Episodio analogo in una scuola di Parigi

Nel frattempo, un altro episodio analogo è avvenuto in una scuola situata a Parigi nel quindicesimo arrondissement. Un’intossicazione alimentare ha interessato 18 bambini di età tra gli otto e i dieci anni. Sei di loro sono stati trasportati in ospedale per fare degli approfonditi accertamenti, mentre gli altri sono stati accompagnati a casa dalle loro famiglie.