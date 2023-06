Xi Jinping riceve Bill Gates: l'imprenditore americano è in Cina in veste filantropica ma l'incontro si preannuncia dal sapore distensivo anche per ciò che riguarda le attuali tensioni tra i due Paesi

Un paciere tra Usa e Cina. Venerdì 16 giugno il presidente cinese Xi Jinping riceve il co-fondatore di Microsoft Bill Gates. Lo Stato asiatico ha «sempre riposto le sue speranze nel popolo americano. Il fondamento delle relazioni Cina-Usa risiede nelle relazioni interpersonali, speriamo che l’amicizia tra i due popoli continui» dice Xi Jinping accogliendo il miliardario statunitense.

Tra sviluppo e politica

A quanto si apprende dall’emittente televisiva statale China Central Television, il presidente cinese ha continuato così a parlare di fronte a Bill Gates: «Hai partecipato allo sviluppo della Cina e hai fatto molte cose. Sei un nostro vecchio amico». Parole lusinghiere e dal sapore distensivo riguardo quella che è la tensione attuale tra le politiche dei due Paesi. Xi Jinping prosegue infatti dicendo: «Nell’attuale situazione mondiale, possiamo realizzare attività a beneficio dei due Paesi e dell’umanità nel suo insieme».

Una visita “disinteressata”

Sempre citato dalla Cctv, Bill Gates ha ammesso di essere «entusiasta» del suo viaggio in Cina, dove è tornato per la prima volta dal 2019 dopo una lunga assenza dovuta alla pandemia di Coronavirus e alle restrizioni adottate da Pechino. In veste filantropica – come co-presidente della Bill and Melissa Gates Foundation – il co-fondatore di Microsoft conclude: «Abbiamo avuto ottimi scambi in passato. Oggi abbiamo molti argomenti importanti da discutere».