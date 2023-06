La Cina a Cuba per spiare gli Usa. Sorgerà presto nello Stato cubano una base per le intercettazioni elettroniche gestita da Pechino grazie a un accordo segreto con L’Avana. A dare la notizia è il Wall street journal.

A 160 chilometri dalla Florida

Washington sembra avere piena coscienza dell’ultima sfida lanciata da Pechino: una struttura che, distante circa 160 chilometri dalla Florida, permetterà ai servizi di intelligence cinesi di raccogliere le comunicazioni elettroniche nel Sud Est degli Stati Uniti, dove si trovano diverse basi militari americane. Gli stessi funzionari di Washington che hanno confermato l’accordo segreto hanno dichiarato che Pechino ha sborsato diversi miliardi di dollari a Cuba per non rischiare di ricevere un no. Un no che, come previsto, non è arrivato di fronte a una cifra in grado di risollevare – seppur in (minima) parte – l’economia cubana.

Il tentativo di blocco

Una minaccia senza precedenti per gli Usa. Secondo alcune indiscrezioni, la base cinese sarebbe in grado di intercettare una gamma infinita di comunicazioni (email, telefonate, trasmissioni satellitari ecc.). Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby ha dichiarato: «Siamo ben consapevoli degli sforzi della Repubblica popolare cinese per investire in infrastrutture in tutto il mondo che potrebbero avere scopi militari, anche in questo emisfero. Stiamo monitorando da vicino, […] rimaniamo fiduciosi di essere in grado di soddisfare tutti i nostri impegni di sicurezza interni e nel mondo».