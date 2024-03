Elezioni in Russia, la Cina si congratula con Putin per la vittoria

Elezioni in Russia, la Cina si congratula con Putin per la vittoria

La Cina si è complimentata con il presidente Vladimir Putin per la vittoria elettorale alle ultime elezioni in Russia

“La Cina ha espresso le sue congratulazioni“, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Lin Jian durante una conferenza stampa, aggiungendo che “Cina e Russia sono i maggiori vicini e partner strategici globali nella nuova era“.

La Cina si congratula con Putin per il risultato delle elezioni in Russia

All’indomani della rielezione il presidente russo aveva elogiato Pechino, affermando di essere “sicuro che nei prossimi anni non faremo altro che rafforzare e costruire le nostre relazioni e raggiungere successi comuni a beneficio dei popoli cinese e russo“, come riportato dall’agenzia di stampa TASS. “Crediamo fermamente che sotto la guida strategica del Presidente Xi Jinping e del Presidente Putin, le relazioni Cina-Russia continueranno a progredire” ha ribadito Lin Jian, ricordando che quest’anno ricorre il 75° anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra i Paesi. Il legame che intercorre tra le due potenze si è rafforzato anche a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, quando la Cina si è rifiutata di condannare l’attacco del suo alleato.

Una vittoria record

Putin ha ottenuto circa l’87,8% dei voti, il risultato più alto di sempre nella storia post-sovietica della Russia. Si è trattato quindi di una vittoria record, in un’elezione presidenziale in cui il capo del Cremlino non ha dovuto affrontare una vera e propria concorrenza. “Non importa chi o quanto voglia intimidirci, non importa chi o quanto voglia sopprimere la nostra volontà, la nostra coscienza. Nessuno è mai riuscito in qualcosa di simile nella storia” ha dichiarato il Putin, che diventerà il presidente più longevo da oltre 200 anni, superando anche Joseph Stalin.

Putin ringrazia Pechino

Entrambi i leader hanno in precedenza esaltato la forza della loro amicizia, condividendo una lunga permanenza al vertice dei rispettivi Paesi. “La cosa più importante è la coincidenza degli interessi statali. Questo crea un’ottima base per risolvere i problemi comuni nel campo delle relazioni internazionali” ha spiegato Putin, aggiungendo che “La struttura dell’economia cinese sta cambiando verso l’innovazione. In Russia dobbiamo affrontare esattamente gli stessi compiti“.