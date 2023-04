Formiche rosse in casa: come eliminarle subito senza veleni

Formiche rosse in casa: come eliminarle subito senza veleni

Dal giardino, se si hanno piante, bisogna fare attenzione perché questa zona potrebbe essere l’habitat ideale di alcuni insetti che poi arrivano in casa. Si tratta delle formiche rosse che, proprio come le nere, sono attratte da sostanze zuccherine per cui giungono nell’abitazione. Scopriamo i metodi per allontanarle rapidamente.

Formiche rosse in casa

Oltre alle classiche formiche nere che sono molto comuni, in casa non è affatto difficile trovare altri esemplari. Infatti, le formiche rosse, proprio come le loro cugine, negli ultimi anni si stanno diffondendo molto. Si possono notare e vedere una fila nei giardini, ma anche nei pavimenti delle case oppure da delle fessure.

Una specie molto diffusa nel paese che ha dimensioni piccole, quindi libera di passare da qualsiasi angolo o fessura. Tendono a diffondersi molto vicino alle piante dove possono trovare cibo per sostentarsi. Quindi, se in casa si hanno delle piante è il caso di spostarle perché questi insetti possono essere nei pressi.

Rispetto a quelle nere che sono innocue, le formiche rosse sono più aggressive e possono anche colpire il soggetto causando un pizzico o dolore. In genere, il loro habitat sono i boschi, quindi vicino a larici o faggi, ma tramite i giardini, possono facilmente arrivare in casa e invaderla dal momento che tendono a muoversi sempre in gruppo.

Formiche rosse in casa: cosa fare

Sebbene le formiche rosse siano insetti molto piccoli, trovarle in casa non è mai piacevole. Nel momento in cui si dovesse notare una fila di formiche, è bene cercare di capire come comportarsi in modo da debellarle. I cibi e le bevande sono da mettere in contenitori ermetici evitando così di lasciare in giro avanzi o briciole.

I metodi di allontanamento non si scostano molto da quelli delle formiche nere. Sono comunque attratte dal cibo e da sostanze zuccherine che vanno tenute in appositi contenitori. Si consiglia di pulire attentamente ogni angolo della casa, la cucina in particolar modo, prestando a rimuovere con l’aspirapolvere qualsiasi briciola.

Gli stessi balconi o davanzali o comunque i luoghi dove si trovano delle piante vanno assolutamente puliti perché qui possono trovarsi le formiche rosse che possono essere attratte da certi alberi. Controllare poi i buchi e le fessure nei muri che bisogna stuccare e sigillare con del silicone o nastro isolante in modo da impedirle di entrare.

Le grondaie sono un altra delle zone che bisognerebbe cercare di tenere pulite perché qui possono costruire il loro nido. particolare attenzione va riservata alla legna da ardere da tenere in un luogo protetto perché qui posono annidarsi questi insetti.

Formiche rosse in casa: rimedio naturale

Per allontanare le formiche rosse dalla casa, oltre a una pulizia accurata di alcuni luoghi, è consentito anche affidarsi a rimedi e repellenti anti-insetto che hanno il compito di debellarsi. Tra i tanti rimedi, si consiglia Ecopest Home, una alternativa efficace e sicura all’uso di veleni e pesticidi che sono dannosi.

Un repellente tecnologico all’avanguardia che aiuta a difendere la casa non solo da questi insetti, ma anche da ragni, mosche sino ai roditori. Un repellente che funziona proprio grazie agli ultrasuoni che gli insetti captano per cui non si avvicinano all’abitazione. Un repellente sicuro per gli animali domestici e anche gli esseri umani.

Funziona senza l’uso di batterie per cui non nuoce alla salute ed è ecologico. Sicuro per tutti, inodore, quindi non emette sostanze che possano essere tossiche e silenzioso poiché non causa fastidi o rumori molesti. Indicato anche da portare in viaggio considerando le sue dimensioni compatte. Ha un funzionamento semplice dal momento che basta semplicemente collegarlo alla presa di corrente.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Agisce su un raggio di azione di circa 250 metri quadrati, quindi alquanto ampio garantendo una protezione h24 per tutto il giorno e tutti i giorni della settimana.

Non si ordina nei negozi o internet, ma soltanto collegandosi alla pagina ufficiale del prodotto per evitar le truffe e imitazioni. Bisogna inserire i dati compreso il numero di telefono nel modulo per essere contattato dall'operatore che conferma ed evade l'ordine. Si accede così alla promozione di 2 confezioni di Ecopest Home a 49,90€ invece di 98 con pagamento in contanti al corriere, oppure Paypal e carta di credito.

