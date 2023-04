Formiche rosse in casa: come prevenire l'invasione

Formiche rosse in casa: come prevenire l'invasione

Formiche rosse in casa: come prevenire l'invasione

Le temperature in aumento, le belle giornate di sole, sono l’occasione per accogliere ospiti. Alcuni però, non particolarmente graditi possono entrare in casa perché attratti da qualcosa che amano. Sono le formiche rosse che giungono in casa per ovvi motivi, come spieghiamo nei paragrafi a seguire, insieme anche ai giusti consigli per evitare l’invasione.

Formiche rosse in casa

Sono insetti che, proprio come quelle nere, tendono a entrare in casa soprattutto nel periodo primaverile estivo con l’aumento delle temperature. Rispetto alle nere, le formiche rosse, sebbene siano più piccole, risultano essere maggiormente aggressive dal momento che possono pizzicare gli esseri umani e mordere.

Inoltre, pizzicando e mordendo, possono anche causare un dolore molto forte nella zona colpita. Con il loro morso, possono anche iniettare della saliva causando dei problemi allergici nel soggetto colpito. In casa, proprio come le nere, possono trovarsi un po’ ovunque: dalla cucina, luogo prediletto, passando per la camera, ecc.

Coloro che abitano vicino a zone boschive, luoghi di montagna o campagna, hanno maggiori probabilità di ritrovarsi delle formiche rosse in casa dal momento che tendono a prediligere molto queste aree. Sebbene amino molto nidificare e sostare in luoghi all’aperto, come i boschi, non disdegnano la casa dove è facile avvistarle.

Formiche rosse in casa: cause

Si tratta di insetti alquanto piccoli, ma molto fastidiosi che sarebbe meglio evitare di avere in casa. Le formiche rosse entrano in casa perché qui nelle crepe dei muri o nelle fessure del legno possono trovarsi molto bene al punto da arrivare a costruire anche il loro nido e formicaio. Rispetto ad altri insetti, non vanno in ibernazione, per cui si trovano spesso nell’abitazione.

Ai primi caldi, le formiche rosse, proprio come le nere, si risvegliano dal letargo e giungono in casa alla ricerca di cibo in modo da sfamare poi l’intera colonia. Gli avanzi, le briciole e i residui di alimenti sul pavimento, insieme ai dolci, sono il loro sostentamento preferito per cui entrano in casa proprio con questo obiettivo e scopo.

Si possono anche trovare vicino ai bidoni della spazzatura, accanto al lavello o alla dispensa in cucina che rimane sempre il loro luogo preferito. Si infilano anche tra le finestre, i telai delle porte o anche i tubi dell’0acqua da dove possono passare per poi giungere rapidamente nell’abitazione. Dal momento che amano molto le temperature calde, ecco che la casa si rivela un ottimo luogo da questo punto di vista.

Per evitare una possibile invasione, è bene evitare di lasciare cibo in casa e chiudere ermeticamente qualsiasi contenitore in modo da non attirarle nell’abitazione.

Formiche rosse in casa: miglior rimedio

per prevenire l’invasione delle formiche rosse in casa ed evitare di ritrovarsi con una colonia intera in ogni angolo, è bene ricorrere immediatamente ai ripari. In commercio sono diverse le soluzioni da adottare, ma la migliore, secondo i consumatori, è l’uso di Ecopest Home, consigliato anche perché non dannoso.

Un repellente all’avanguardia, innovativo e tecnologico che, a differenza di insetticidi e veleni, non causa danni agli esseri umani e animali domestici garantendo così la massima protezione possibile. Infatti, permette di garantire la giusta protezione per ogni giorno della settimana a tutte le ore del giorno e della notte semplicemente attaccandolo alla presa di corrente.

Grazie ai risultati immediati, è riconosciuto come il miglior rimedio naturale contro le formiche rosse

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Ha un raggio di azione molto ampio che permette una copertura di 250 metri quadrati tenendo alla larga, non solo le formiche rosse, ma anche altre specie di insetti che si aggirano nelle abitazioni, quali tarme, calabroni, cimici, mosche e roditori. Le dimensioni sono compatte, per cui è possibile portarlo anche in viaggio.

Un investimento che è efficace grazie soprattutto all’uso degli ultrasuoni che impediscono a questi insetti di avvicinarsi alla casa. Un dispositivo facile da usare, semplice, ecologico, per cui non usa batterie che possano inquinare l’ambiente, silenzioso e inodore dal momento che non emette odori o causa rumori molesti.

Per ordinarlo non è necessario recarsi nei negozi o Internet poiché risulta irreperibile. L’unico modo è collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto diffidando così delle imitazioni. In questo modo si ha l’esclusività e originalità del prodotto, si compila il modulo con i dati e si approfitta della promozione di due dispositivi Ecopest Home a 49,90€ invece di 98, previo chiamata dell’operatore che conferma ed evade l’ordine. Il pagamento è a scelta del consumatore con Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.