Insetti in casa in inverno: i consigli per allontanarli

Gli insetti sono presenti sul pianeta in ogni stagione dell'anno. Vediamo come contrastare la presenza in casa di quelli invernali.

Gli insetti in casa in inverno sono una presenza comune e fastidiosa, della quale chiunque ne farebbe volentieri a meno. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come liberare la nostra casa da insetti e parassiti, in modo semplice, facendo affidamento su soluzioni efficaci e facilmente reperibili anche online.

Insetti in casa in inverno

Indipendentemente da quanto possano essere sgraditi e indesiderati, a molti insetti e parassiti piace vivere in casa nostra, un luogo sicuro e caldo, all’interno del quale cercare e trovare le stesse cose che, tutto sommato, cerchiamo e troviamo anche noi. Ciononostante, trovare qualcuno che ami condividere la propria casa e i propri spazi con gli insetti è veramente molto difficile ed ecco perché è importante assicurarsi che questa sia sempre pulita e libera da tutti quegli insetti che, durante la stagione invernale, possono piazzarsi senza essere invitati.

Esistono tipologie infinite di insetti che, in realtà, sono attive durante tutto l’anno ma che, a seconda della zona geografica e le temperature, possono diventare particolarmente attive in alcuni mesi specifici. Fortunatamente, il mercato offre degli insetticidi ottimi che, da un lato, possono allontanare gli insetti già presenti in casa, dall’altro, impedire loro l’accesso.

Insetti in casa in inverno: i consigli per tenerli lontani

Il modo migliore per tenere la casa sempre pulita e libera da ogni tipologia di insetto invernale è quello di impedire l’accesso. Sebbene, nonostante gli accorgimento, questo non sempre succede, mettere in atto alcune strategie, in alcuni casi, può rivelarsi veramente utile.

Insetti e parassiti possono avere dimensioni così piccole da risultare non solo invisibili, ma anche perfettamente capaci di entrare in casa attraverso la più piccola crepa o fessura presente sulla parete, la porta o la finestra, la tubatura dell’acqua o sulle fondamenta. Andare alla ricerca di crepe e fessure sparse in casa e sigillarle, dunque, è fondamentale se si vuole provare ad impedire agli insetti di entrare in casa.

Gli ambienti caldi e umidi sono l’habitat perfetto per molte tipologie di insetti e parassiti che, proprio in questi ambienti prosperano e proliferano. Se in casa vostra vi sono zone più umide, sarebbe utile fare affidamento su un deumidificatore e assicurarsi che eventuali rubinetti che gocciolano o tubature che perdono vengano riparati.

In generale, è sempre bene pulire regolarmente la propria casa, facendo attenzione a rimuovere la più piccola traccia di cibo, ad illuminare le zone più buie e ad eliminare tutto il disordine, sotto al quale potrebbero nascondersi insetti e parassiti che potrebbero, persino, rappresentare un pericolo per la salute dell’uomo.

Insetti in casa in inverno: i migliori rimedi su Amazon

Può sembrare difficile, ma mantenere la nostra casa pulita e libera da ogni tipologia di insetto invernale è fondamentale non solo per il proprio benessere, ma anche per quello delle persone che vengono a farci visita. Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto in una lista alcuni tra i migliori prodotti, utili allo scopo, reperibili su Amazon, alla migliore offerta.

Puressentiel – Spray Acaricida Insetticida Presidio Medico Chirurgico – Per Tessuti – Efficacia Scientificamente Provata

Questo spray è stato progettato per l’utilizzo su tessuti o mobili da interno potenzialmente contaminati, allo scopo di proteggere e mantenere sano e pulito l’ambiente in cui si vive. Efficace fino a quattordici giorni su uova e larve e fino a sette sugli acari adulti, l’insetticida è stato studiato per contrastare e prevenire la presenza degli insetti in casa durante l’inverno, sia a scopo preventivo che curativo.

Cifo Nephorin Insetticida pronto all’uso per ambienti domestici 500 ml

Come per l’insetticida precedente, anche questo è stato progettato e sviluppato con lo scopo di liberare e mantenere sana e pulita la casa che, durante la stagione invernale, per ragioni diverse, può diventare l’habitat preferito di molti insetti, tipici di questa stagione. In particolare, l’insetticida si rivela efficace per l’eliminazione di blatte, formiche, pulci, zecche, mosche, zanzare, tarli e acari. Agisce su uova, larve e insetti adulti.

Novokill Trappola per Mosche della Frutta | Efficace Trappola per Mosche della Frutta con Design Premium

La mosca mediterranea della frutta, comunemente nota come mosca della frutta, sicuramente, è uno degli insetti più insidiosi che si aggira in casa nostra, minacciando la nostra frutta e verdura. Si tratta di una trappola atossica, innocua per la salute dell’uomo, praticamente invisibile, che ci aiuta a proteggere la nostra casa e a mantenerla pulita e al sicuro per almeno cinquanta giorni.

