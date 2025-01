Incendio in un appartamento a Campobasso: anziano muore intossicato

L'incendio è stato domato velocemente, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Una persona anziana è morta nella notte a Larino, in provincia di Campobasso, a causa di un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento. A nulla è servito l’intervento dei vigili del fuoco per salvarlo.

Tragedia nella notte a Larino, in provincia di Campobasso. Un anziano ha perso la vita in un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento. La vittima, che era da sola in casa, sarebbe morta intossicata dalle esalazioni di fumo. L’allarme è scattato intorno all’una e mezza di notte, quando sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Santa Croce di Magliano. Sebbene l’incendio sia stato domato in fretta, per l’uomo all’interno dell’appartamento non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Incendio in un appartamento a Campobasso: le cause

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato allo scoppio dell’incendio all’interno di un appartamento a Larino (Campobasso), che ha causato la morte di una persona anziana. Al momento sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri della compagnia di Larino per cercare di chiarire l’origine delle fiamme all’interno dell’appartamento.