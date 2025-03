Paura questa mattina al centro commerciale di Pomezia (Roma) a causa di un incendio. Le fiamme hanno avvolto parte del centro commerciale Cavour, al civico 7 dell’omonima via.

Incendio al centro commerciale di Pomezia

Questa mattina un incendio è divampato all’interno del centro commerciale Cavour a Pomezia, in provincia di Roma. Le fiamme sono divampate all’interno di un negozio di abbigliamento di proprietà cinese all’interno del centro commerciale. Il fumo ha invaso anche i negozi adiacenti. Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco con tre Aps, tre autobotti con in supporto un’autoscala e il carro autoprotettori. Chi era nel centro è stato fatto evacuare, mentre l’incendio è stato estinto, ma sono in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’area. Non si conoscono ancora i motivi che hanno scatenato il rogo.

Incendio al centro commerciale di Pomezia: una persona intossicata, divieto di aprire le finestre

Una persona è rimasta intossicata a seguito dell’incendio scoppiato all’interno del centro commerciale Cavour a Pomezia. La persona è stata immediatamente soccorsa dal 118. Intanto è uscita un’ordinanza del Sindaco che invita a non aprire le finestre e le porte di abitazioni e attività commerciali, industriali e di servizi, per un raggio di 200 metri dal luogo dell’incendio.