Il presidente ucraino Zelensky ha parlato del G7, sottolineando il sostegno dei Paesi nei confronti dell’Ucraina.

Zelensky sul G7: “Chiaro sostegno all’Ucraina”

“Al vertice G7. Chiaro sostegno all’Ucraina, al diritto internazionale e a una pace giusta” ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, condividendo le foto della riunione con i Grandi a Borgo Egnazia. Il premier ucraino ha aggiunto che ogni giorno rafforzano le proprie posizioni e la propria difesa. “Ogni incontro serve a dare all’Ucraina nuove opportunità di vittoria. Sono grato a tutti i nostri partner” ha aggiunto.

Von der Leyen: “Putin non può vincere”

Con l’accordo del G7 sull’uso dei profitti degli asset russi “inviamo un segnale forte all’Ucraina: sosterremo Kiev nella sua lotta per la libertà per tutto il tempo necessario“, ha dichiarato Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue, aggiungendo che si tratta di un forte segnale per Putin. “Non può vincere” ha aggiunto la presidente.

Ursula von der Leyen ha dichiarato che ci sono già aiuti Ue da 50 miliardi di euro e aiuti Usa da 60 miliardi di dollari, a cui si aggiunge un pacchetto del G7 da 50 miliardi di dollari.