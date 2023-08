Maria De Filippi porta sempre una collana, il significato del gioiello è com...

Maria De Filippi porta sempre una collana, il significato del gioiello è com...

La conduttrice Maria De Filippi porta sempre una collana: la storia che accompagna il gioiello da cui non si separa mai è commovente.

Qual è la storia che si cela dietro alla collana da cui Maria De Filippi, regina indiscussa della televisione italiana, non si separa mai? Tutti i dettagli sul gioiello indossato dalla conduttrice Mediaset.

Maria De Filippi: la storia dietro alla collana da cui non si separa mai

C’è una collana dalla quale “Queen Mary” non si si separa mai: si tratta di un gioiello che le è stato regalato dal suo più grande amore, Maurizio Costanzo, il giornalista deceduto improvvisamente lo scorso febbraio. L’oggetto è diventato un segno di amore e impegno che dura da oltre un quarto di secolo.

La collana portata dalla De Filippi, quindi, non è soltanto un accessorio ma sta a simboleggiare il legame profondo che condivide con Costanzo, anche dopo la scomparsa del marito, e testimonia il fatto che, nonostante gli ostacoli e le sfide affrontate, il loro amore è sempre stato un caposaldo nella vita l’uno dell’altra.

La collana scapolare

Oltre al gioiello che le è stato regalato dal marito, Maria De Filippi indossa spesso anche una collana scapolare d’oro, caratterizzata dalla presenza di due targhette sul fronte e sul retro. Le medagliette raffigurano immagini della Madonna e riportano anche un’incisione di cui la conduttrice di Uomini e Donne e C’è posta per te non ha mai voluto rivelare il vero significato.

La collana è stata notata in diverse puntate delle trasmissioni affidate alla De Filippi e anche in occasioni speciali come la sua partecipazione al Festival di Sanremo nel 2017.

Il significato del gioiello è spesso associato alla fede: infatti, chi indossa l’accessorio è solitamente molto devoto alla Madonna. Sembra evidente, quindi, che la scelta della conduttrice di portare la collana scapolare stia a simboleggiare la sua fede e la sua spiritualità.