GF Vip, ex concorrente chiede auto gratis in Puglia per 7 giorni: di chi si tratta? "Non poteva che essere G"

La saga dei Vip scrocconi prosegue. Un ex concorrente del GF ha contattato un servizio di autonoleggio della Puglia pretendendo di avere una macchina gratis per una settimana. La polemica è esplosa in un lampo.

Dopo le richieste assurde che alcuni ex concorrenti del GF Vip avrebbero fatto ai fan, prosegue la saga degli scrocconi. Un ex gieffino il cui nome inizia con la lettera G ha contattato un servizio di autonoleggio della Puglia chiedendo di avere una macchina gratis per una settimana in cambio di sponsorizzazione sui social.

GF Vip: l’auto gratis è stata giustamente negata

A denunciare l’ex concorrente che ha chiesto un auto gratis in Puglia è stato Amedeo Venza. Con una Instagram Stories, l’esperto di gossip ha condiviso con i fan una segnalazione che gli è arrivata da una follower. Quest’ultima è colei che gestisce l’autonoleggio, quindi si tratta di una fonte certa e diretta. “E vuoi farti la vacanza a scrocco con le mie auto?!!“, ha risposto all’ex Vippone in questione.

Chi è l’ex concorrente del GF Vip scroccone?

Amedeo, onde evitare la gogna mediatica, non ha fatto il nome dell’ex concorrente del GF Vip che ha provato ad ottenere una macchina gratis in Puglia, ma ha rivelato l’iniziale del suo nome. “Comunque la gieffina non poteva che essere lei G“, ha scritto Venza. Pertanto, si tratta di una persona di sesso femminile, quindi potrebbe essere una tra: Giulia Salemi, Giulia De Lellis, Guenda Goria e Giale De Donà.