Giaele De Donà dopo il GF Vip: "Ho avuto un crollo, una psicologa mi ha aiutato"

Dopo il GF Vip, Giaele De Donà ha avuto un crollo. L’ex Vippona ha confessato che ha dovuto chiedere aiuto ad una psicologa, motivo che l’ha spinta anche ad essere latitante dal mondo dei social.

Tramite il suo profilo Instagram, Giaele De Donà ha voluto parlare con i fan del periodo difficile che ha vissuto dopo il GF Vip. La ragazza è stata parecchio assente dal mondo virtuale perché ha avuto un crollo. Ha chiesto aiuto ad una psicologa e adesso sta meglio. Ha esordito:

Giaele ha proseguito:

“Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare con una psicologa. Ne ho presa una che non conoscevo, non la solita, e in un’ora e mezza le ho parlato di tutti i miei problemi”.