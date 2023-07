Alcuni ex Vipponi stanno facendo parecchio discutere. Il motivo? Sembra che stiano facendo richieste assurde ai fan. Si parla di regali costosi, wishlist e perfino pulizie della casa.

GF Vip: ex Vipponi chiedono regali costosi ai fan

Giorni fa, sono spuntate alcune notizie sulle richieste che alcuni ex Vipponi farebbero ai fan. Dalle pulizie della casa ai regali costosi, passando per i dog sitter, i pacchi da ritirare e le bollette da pagare. Nelle ultime ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha ricevuto una segnalazione che fa accapponare la pelle.

Ex Vipponi chiedono una cucina da 13mila euro

Deianira ha condiviso un messaggio ricevuto da una fan in merito ad una cucina da 13mila euro da regalare a due ex Vipponi. Si legge:

“È dal Grande Fratello che seguo la coppia, li adoro, ma francamente oggi mi hanno deluso. Il fandom stava preparando una sorpresa per un regalo alla coppia e hanno pensato di non sprecare soldi e domandare a loro cosa poteva servire, e lui ha inviato il link di una cucina da 13mila euro! Deia ma ti rendi conto? Ma ti sembra una cosa nomale? Ti giro il pezzo della chat fandom, non lo postare assolutamente altrimenti capiscono che sono io. Ci sono rimasta male mi sembravano due ragazzi semplici”.