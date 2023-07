Daniele Dal Moro contro Micol e Tavassi: pesanti accuse agli ex Vipponi del Van

Daniele Dal Moro contro Micol e Tavassi: l'ex Vippone vuota il sacco su quanto successo in Sardegna.

Daniele Dal Moro è tornato a scagliarsi contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Nel corso di una live su Twitch, l’ex Vippone ha lanciato pesanti accuse a tutto il gruppo del Van.

Dopo la fine della sua storia d’amore con Oriana Marzoli, Daniele Dal Moro è tornato a scagliarsi contro Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. Durante una live su Twitch, ha raccontato di aver scoperto della rottura con la fidanzata sui social. Non solo, l’ex Vippone ha rivelato tutto quello che è successo in Sardegna, spiegando che il gruppo del Van è interessato solo a sponsorizzazioni e “ferie gratis“.

Daniele: “Ho appreso dalla diretta di Oriana che la nostra storia fosse al capolinea”#oriele #orianistas pic.twitter.com/fcsilFFBCI — Obey (@seinafalsa) July 10, 2023

Lo sfogo di Daniele Dal Moro

Daniele ha tuonato:

“Tutta questa grande amicizia. Il gruppo del van sapete quando si è visto? Al compleanno di Signorini. All’inaugurazione di Mia Bag e in Sardegna perché dovevano sponsorizzare costumi e ferie gratis e Gardaland. E indovinate chi è l’imbecille e lo str***o che il giorno che siamo andati lì ha chiamato tutti? Prima Micol, poi Tavassi, poi Oriana e siamo partiti? Il cog***ne. L’unico che ha cercato di fare qualcosa fuori da questo contesto di mer** e lavorativo sono io”.

Dal Moro è un fiume in piena. In sostanza, ai tempi del GF Vip sembravano tutti amici, ma quando sono tornati alla vita reale i rapporti erano dettati solo dal dio denaro.

Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi incassano in silenzio

Per il momento, Micol e Tavassi non hanno replicato alle accuse di Daniele. I fan, ovviamente esclusi gli Incorvassi, sono dalla parte di Dal Moro. Probabilmente, la Incorvaia ed Edoardo resteranno in silenzio, visto che entrambi hanno capito che è l’arma più potente.