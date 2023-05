Elenoire Ferruzzi, frecciatine agli ex vipponi: "Scappati di casa"

Elenoire Ferruzzi è stata ospite del programma radiofonico Turchesando, condotto da Turchese Baracchi. Nel corso dell’intervista, la showgirl ha lanciato diverse frecciatine nei confronti dei suoi ex inquilini nella casa del Grande Fratello Vip. Elenoire ha dichiarato di non credere nella coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, mentre ha ammesso di trovare gradevoli Ivana Mrazova e Luca Onestini. L’influencer ne ha comunque approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Riguardo alla fazione tra “Spartani” e “Persiani”, l’artista li ha definiti come “scappati di casa e basta”. Come precisa Novella2000, Ferruzzi pare aver conservato un buon rapporto solo con Amaurys, Cristina e Luca Salatino, ma non con gli altri.

Le storie d’amore farlocche secondo Elenoire Ferruzzi

Elenoire Ferruzzi ha dichiarato, senza peli sulla ingua, che le storie d’amore nate nel corso nella casa del Gf Vip sono in realtà tutte false e gli ex vipponi, a suo dire, non saprebbero fare altro che riempirsi d’alcol.

L’influencer LGBT parla della sua uscita

Parlando della sua eliminazione dal Gf Vip, Elenoire ha spiegato come, a suo dire, sarebbero successe “cose ben più gravi” e altri suoi ex compagni avrebbero avuto la strada spianata durante la loro permanenza nella casa, pur commettendo errori. Sempre sugli ex vipponi ha detto: “Qui sono tutti delle star di Hollywood poi eh? Hanno tutti contratti a Hollywood, escono solo fra loro famosi, siamo a questi livelli. Io riempio i locali, loro riempiono la pancia di alcool”.