L’indiscrezione secondo cui Sonia Bruganelli potrebbe essere sostituita da Giulia Salemi nella prossima edizione del Grande Fratello Vip ha scatenato la reazione della diretta interessata.

GF Vip, Sonia Bruganelli sostituita da Giulia Salemi? La sua reazione

Nuovo scontro tra Sonia Bruganelli e Dagospia. Pochi giorni fa il portale aveva lanciato la notizia riguardante la fine del matrimonio tra la donna e Paolo Bonolis. I due hanno subito smentito, tra le risate. Sempre Dagospia è tornato a parlare della Bruganelli, spiegando che il suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip sarà affidato a Giulia Salemi. Un’indiscrezione che ha scatenato la reazione della diretta interessata, che ha consigliato di non pensare alla sua vita. “Ma, precisamente, da quando vi interessa tanto quello che accadrà nella mia vita?” ha scritto la Bruganelli su Instagram. L’ultima edizione del GF Vip è stata particolare, visto che i piani alti di Mediaset hanno richiamato Signorini & Co per dare una regolata ai toni e ai contenuti del programma, di cui ha fatto parte anche la Bruganelli.

I cambiamenti nella prossima edizione del GF Vip

Per la nuova edizione del Grande Fratello potrebbe esserci un ritorno alle origini, tornando alla versione Nip. Per quanto riguarda le opinioniste, sembra che Sonia Bruganelli non verrà confermata, ma per il momento si tratta solo di un’ipotesi. Orietta Berti, invece, sembra aver firmato un contratto di due anni, quello trascorso e quello che deve venire, per cui dovrebbe essere ancora al fianco di Alfonso Signorini. Il ruolo di Sonia Bruganelli potrebbe essere affidato a Giulia Salemi? Sicuramente l’influencer ha dimostrato di sapersela cavare bene, per cui si tratterebbe di una promozione più che meritata. Non resta che aspettare annunci ufficiali da parte di Mediaset.