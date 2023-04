Sonia Bruganelli fuori dal GF Vip 8: "Sua decisione o scelta aziendale?"

Sonia Bruganelli è fuori dal GF Vip 8? Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, la moglie di Paolo Bonolis lascerà il ruolo da opinionista ad un’altra donna.

Sonia Bruganelli fuori dal GF Vip 8

Mentre Orietta Berti è stata riconfermata come opinionista del GF Vip 8, Sonia Bruganelli non dovrebbe fare parte del reality più spiato d’Italia. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, la moglie di Paolo Bonolis è stata fatta fuori.

L’indiscrezione su Sonia Bruganelli

Il giornalista Alberto Dandolo, nella rubrica Forse non tutti sanno che, ha scritto che Alfonso Signorini “pare essere stato confermato anche nella prossima stagione”, mentre a Sonia Bruganelli “non toccherà la stessa sorte. La signora Bonolis, infatti, non figura più nel cast della nuova edizione dello show. Sua decisione o scelta aziendale?”.

Sonia Bruganelli: le sue parole sul GF Vip 8

Dandolo lascia una domanda aperta: Sonia è stata fatta fuori da Mediaset oppure è stata una sua scelta? In merito al ruolo di opinionista al GF Vip 8, la Bruganelli ha dichiarato a Leggo: “Non dipende solo da me. Ma, comunque, mi sembra presto, dai. È come chiedere a una donna che ha appena partorito quando ne farà un altro“. Al momento, quindi non ci sono certezze sulla sua presenza nel reality di Alfonso Signorini.