Sonia Bruganelli ha imitato Chiara Ferragni e si è presentata alla finalissima del GF Vip con la stola “Pensati libera”. C’è un motivo preciso per cui l’ha indossata? Potrebbe essere un addio?

Sonia Bruganelli al GF Vip con la stola “Pensati libera” di Chiara Ferragni

In occasione della finale del GF Vip, andata in onda lunedì 3 aprile 2023 su Canale 5, Sonia Bruganelli si è presentata con la stola “Pensati libera”, resa celebre da Chiara Ferragni nel corso dell’ultimo Festival di Sanremo. La scelta modaiola della moglie di Paolo Bonolis ha immediatamente catturato l’attenzione, spingendo i fan a porsi una domanda: l’opinionista ha voluto mandare un messaggio criptico?

Sonia Bruganelli dice addio al GF Vip?

Sonia Bruganelli ha sottolineato che se ha indossato la stola di Chiara Ferragni “c’è un motivo“. Ovviamente, non l’ha specificato, lasciando i fan nel dubbio. Molto probabilmente, l’opinionista ha usato questo look per dire addio al GF Vip, decisione che ha già manifestato più volte.

Sonia Bruganelli: le intenzioni sul GF Vip

Mentre Orietta Berti sembra riconfermata al GF Vip 8, Sonia ha già dichiarato di non voler tornare a vestire i panni di opinionista. Come avvenuto lo scorso anno, la signora Bonolis ha ammesso che preferisce lasciare il posto a giovani di talento, come Giulia Salemi e Soleil Sorge.