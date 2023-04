GF Vip 8, Orietta Berti confermata opinionista: l'indiscrezione

Il Grande Fratello Vip 7 è finito da pochissimo, eppure si parla già della prossima edizione. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, Orietta Berti è stata già confermata come opinionista del GF Vip 8.

GF Vip 8: Orietta Berti confermata opinionista

Anche se il GF Vip 7 è finito da una manciata di giorni, si discute già della prossima edizione. Il debutto, come accaduto negli anni passati, è fissato per il mese di settembre. Al timone ritroveremo ancora una volta Alfonso Signorini, che ha confermato la sua presenza proprio nel corso della finale del reality. Per quanto riguarda gli opinionisti, è spuntata un’indiscrezione interessante su Orietta Berti. Sembra che la cantante sia stata riconfermata anche per il GF Vip 8.

Orietta Berti al GF Vip 8: l’indiscrezione

A lanciare l’indiscrezione sulla riconferma di Orietta è stato il giornalista Davide Maggio. Nel corso di una diretta Instagram, ha dichiarato:

“Vabbè, devo dirvelo. A me risulta che la Berti abbia un contratto biennale per il Grande Fratello Vip. Certo, nei contratti ci sono tante clausole, ma questo è”.

Stando a quanto sostiene Maggio, Orietta ha un contratto della durata di due anni con il GF Vip. Quindi, se la matematica non è un’opinione, dovrebbe essere accanto a Signorini anche nell’ottava edizione.

GF Vip 8: Berti sì, Bruganelli no

Mentre Orietta Berti sembra confermata come opinionista del GF Vip 8, lo stesso non si può dire di Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, come fatto anche lo scorso anno, ha dichiarato che non tornerà nel reality più spiato d’Italia. Sembra che il suo posto sia destinato a Giulia Salemi.