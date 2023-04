Grande Fratello Vip, quanto ha vinto Nikita Pelizon: la cifra

Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del Grande Fratello Vip. Parlando di montepremi e cachet, vediamo quanto ha guadagnato la concorrente grazie ai sei mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia.

Grande Fratello Vip: quanto ha vinto Nikita Pelizon?

Con il 53,8% dei voti, Nikita Pelizon ha vinto il Grande Fratello Vip 7. Al secondo posto si è classificata Oriana Marzoli, seguita in ordine da Alberto De Pisis e Giaele De Donà. La vincitrice del reality più spiato d’Italia ha conquistato anche il montepremi, pari a 100 mila euro in gettoni d’oro. Metà della cifra, però, dovrà essere devoluta in beneficenza.

Il cachet di Nikita Pelizon

Oltre al montepremi del Grande Fratello Vip, Nikita ha portato a casa anche altri soldi legati alle settimane di permanenza. Stando ad alcune indiscrezioni, i concorrenti di questa edizione del reality hanno ottenuto un cachet tra 5 e 15 mila euro ogni sette giorni.

Quando ha vinto Nikita Pelizon? Il totale

Ai 50 mila euro del montepremi vinto da Nikita Pelizon si devono aggiungere i soldi del compenso. Considerando che la concorrente ha trascorso 6 mesi nella Casa più spiata d’Italia, la retribuzione è parecchio alta. Se l’indiscrezione legata ai cachet dovesse essere vera, la bella triestina avrebbe guadagnato tra i 120 mila e i 360 mila euro.