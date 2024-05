Pecoraro Scanio: serve impegno Governo per tutela biodiversità

Roma, 22 mag. (askanews) - "Il 22 maggio giornata internazionale della biodiversità é occasione per ricordare che l'Italia è paese leader della biodiversità naturale in Europa e per chiedere al governo un impegno concreto per esempio ritirando le norme sparatutto contro la fauna selvatica e i pr...

Roma, 22 mag. (askanews) – “Il 22 maggio giornata internazionale della biodiversità é occasione per ricordare che l’Italia è paese leader della biodiversità naturale in Europa e per chiedere al governo un impegno concreto per esempio ritirando le norme sparatutto contro la fauna selvatica e i provvedimenti che aumentano il consumo di suolo”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio presidente della fondazione Univerde e che da ministro dell’ambiente firmò il decreto rete natura 2000 tutelando migliaia di siti naturali dentro e fuori dai parchi. E aggiunge in un appello: “il governo si impegni seriamente per raggiungere le percentuali di aree protette a terra e a mare previste nelle norme europee e negli accordi per la tutela della biodiversità. Basta ritardi”.