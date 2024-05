Sanità: Furfaro, 'audizione nobel Parisi conferma legge Schlein risposta giusta'

Roma, 22 mag. (Adnkronos) - “Per mancanza di soldi, per liste di attesa troppo lunghe e per inefficienza delle strutture, oggi in Italia 4 milioni di persone non riescono più a curarsi". Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari sociali di Montecitorio e respon...

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “Per mancanza di soldi, per liste di attesa troppo lunghe e per inefficienza delle strutture, oggi in Italia 4 milioni di persone non riescono più a curarsi". Lo dichiara Marco Furfaro, capogruppo Pd in commissione Affari sociali di Montecitorio e responsabile iniziative politiche del partito.

"Con il Sistema sanitario nazionale in grave difficoltà, il diritto alla salute rischia di non essere più universale. Le audizioni in Commissione affari sociali e soprattutto le parole del premio Nobel Giorgio Parisi sulla carenza del personale e sulla necessità di un piano straordinario di finanziamento del sistema confermano la bontà della Legge Schlein che propone la ristrutturazione del Ssn e lo sblocco delle assunzioni come prima risposta alla salute delle persone”.

“Quella del Pd – ha aggiunto Furfaro – è una proposta che guarda al benessere di tutti. È un appello che ha a cuore gli italiani senza alcuna distinzione o appartenenza politica. E per questo ci auguriamo che maggioranza e opposizione possano confluire a sostegno della nostra proposta di legge così come a quella promossa da quattro regioni italiane che, come noi chiedono di finanziare il Sistema sanitario nazionale con risorse pari ad almeno il 7,5% del PIl, di sbloccare il vincolo assunzionale e sfoltire le liste di attesa”.