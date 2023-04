Prima della finale al GF Vip Sonia Bruganelli ha raggiunto Giulia Salemi in camerino e le ha consegnato il suo prezioso regalo di compleanno.

Sonia Bruganelli: il regalo per Giulia Salemi

Il 1° aprile Giulia Salemi ha compiuto 30 anni e mai si sarebbe aspettata di ricevere un regalo da Sonia Bruganelli, con cui ha avuto alcuni battibecchi al GF Vip. L’opinionista e moglie di Paolo Bonolis ha raggiunto l’influencer nel suo camerino e le ha consegnato un prezioso regalo firmato Louis Vuitton. “Ho pensato a te per una prima importante”, ha detto la Bruganelli, che ha donato all’influencer un prezioso abito (il cui prezzo si aggirerebbe tra i 400 e i 2000 euro, secondo indiscrezioni). Giulia Salemi si è mostrata stupita e grata per il gesto dell’opinionista e non ha mancato di ringraziarla calorosamente.

Nonostante qualche battibecco avuto al GF Vip, Sonia Bruganelli non ha mancato di manifestare la sua ammirazione verso l’influencer e ha anche dichiarato di sperare che un giorno sia lei a diventare opinionista al GF Vip. Per quanto riguarda l’ottava edizione del programma, Sonia Bruganelli ha già dichiarato che non sarà presente all’interno dello show in qualità di opinionista e in tanti si chiedono chi prenderà il suo posto.