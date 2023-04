Sonia Bruganelli e le voci di crisi con Bonolis: "Smettetela!"

Sonia Bruganelli è finita di nuovo al centro del gossip per via della sua presunta crisi con suo marito, Paolo Bonolis, e che secondo i rumor in circolazione i due sarebbero stati costretti a smentire per ragioni economiche.

Sonia Bruganelli: la replica ai gossip

Alcune settimane fa Sonia Bruganelli ha smentito insieme a suo marito Paolo Bonolis i gossip in merito alla loro presunta crisi ma, poco dopo, hanno iniziato a circolare nuove indiscrezioni riguardanti la stessa smentita dei due che, secondo i rumor, sarebbe avvenuta per presunte questioni economiche legate al possibile iter legato a una loro ipotetica separazione. Sulla vicenda è intervenuta la stessa Bruganelli, che ha messo ancora una volta a tacere i rumor sul suo conto e su quello del marito. “Ma smettetela, che ci sono davvero coppie che non possono permettersi di separarsi per questioni economiche”, ha scritto via social.

Le voci su una presunta crisi col marito hanno iniziato a circolare quando i due hanno confessato pubblicamente di aver scelto di vivere in case separate. “Noi non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme, di creare una famiglia e che, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi”, aveva confessato la conduttrice in merito alla loro decisione.