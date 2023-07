Panico per Luciana Littizzetto, la comica è stata morsa da un ragno violino

Luciana Littizzetto è stata morsa da un ragno violino mentre era impegnata nelle riprese del primo della nuova edizione di Che tempo che fa. Come sta la comica torinese?

Riprese del promo di Che tempo che fa, Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino

Fabio Fazio ha lasciato la Rai, dicendo addio alla prossima stagione di Che tempo che fa. Il conduttore, così come Luciana Littizzetto e tutto il suo entourage, ha firmato un contratto con Discovery ed è pronto ad approdare sul Nove per la nuova edizione del format. Proprio nella giornata di giovedì 13 luglio, sono stati presentati i palinsesti di Warner Bros Discovery: in questa circostanza, ampio spazio è stato dato alla trasmissione di Fazio. Durante la presentazione, è stato trasmesso il primo promo dello show.

Prendendo la parola ed esprimendosi circa la nuova avventura da intraprendere, il conduttore e la Littizzetto hanno deciso di raccontare un aneddoto abbastanza preoccupante che ha riguardato la comica originaria di Torino.

Scambio di battute

Fazio ha raccontato che la sua “Lucianina”, mentre era impegnata nelle riprese del promo, è stata morsa da un ragno violino, scatenando il panico tra i presenti dato che l’esemplare è estremamente velenoso.

Fortunatamente, la situazione si è risolta per il meglio e si è trasformata in uno spunto per uno dei soliti scambi di battute tra i due conduttori. “Pensa, povera bestia!”, ha esclamato Fazio al termine del racconto. Alla battuta del giornalista, la Littizzetto ha risposto, affermando: “Vi rendete conto com’è stare con lui?!”.