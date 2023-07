Nel corso della presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery della stagione 2023/2024, Fabio Fazio ha svelato come sarà il nuovo Che tempo che fa. Al suo fianco sono state riconfermate sia Luciana Littizzetto che Filippa Lagerback.

Fabio Fazio pronto per il nuovo Che tempo che fa

Fabio Fazio, durante la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery della stagione 2023/2024, ha parlato del nuovo Che tempo che fa. Il conduttore ha portato con sé in Rete anche le inseparabili Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. La data d’inizio è fissata per domenica 15 ottobre.

Fabio Fazio: come sarà il nuovo Che tempo che fa?

Fazio ha spiegato che il nuovo Che tempo che fa sarà identico quello che ha portato in scena per anni su Rai3. Dopo il suo addio a Viale Mazzini si parlava di un cambiamento drastico, ma Fabio e la sua squadra hanno deciso di mantenere invariato il format. “Sul Nove faremo la stessa cosa, ovvero Che Tempo Che Fa, abbiamo deciso che sarà uguale. Il pubblico non sarà disorientato, troverà anche Filippa Lagerback“, ha dichiarato il conduttore. L’unica novità? L’arrivo di Tommaso Zorzi, “come ospite, non nel cast fisso“. Sia la Littizzetto che la Lagerback non hanno un contratto esclusivo con Discovery, motivo per cui Luciana potrà essere giudice di Tu Si Que Vales al posto di Teo Mammucari.

Palinsesti 2023/2024 Warner Bros Discovery: le conferme

Per quanto riguarda gli altri programmi, nei palinsesti 2023/2024 di Warner Bros Discovery ci sono diverse conferme: Fratelli di Crozza di Maurizio Crozza, Little Big Italy di Francesco Panella, Accordi & Disaccordi di Luca Sommi, Only Fun con i PanPers ed Elettra Lamborghini, La Confessione di Peter Gomez, Cash Or Trash di Paolo Conticini, Il Contadino Cerca Moglie e Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo entrambi con Gabriele Corsi. Le novità, invece, sono: uno show comico di Katia Follesa e due documentari, uno su Moana Pozzi e uno sull’AresGate.