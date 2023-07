Nuova avventura televisiva per Tommaso Zorzi. Il vincitore del GF Vip 5, nel corso della prossima stagione televisiva, dovrebbe approdare nel programma Cortesie per gli ospiti nei panni di giudice.

Tommaso Zorzi giudice di Cortesie per gli ospiti

Stando a quanto sostiene TvBlog, Tommaso Zorzi è stato scelto come nuovo giudice di Cortesie per gli ospiti. L’influencer milanese, dopo aver preso parte a Drag Race Italia come giurato e condotto Tailor Made e Questa è casa mia, arriva in un format dove in passato ha vestito i panni di concorrente.

Chi sostituirà Tommaso Zorzi a Cortesie per gli ospiti?

La ventesima edizione di Cortesie per gli ospiti dovrebbe essere annunciata nel corso della presentazione dei palinsesti della stagione 2023/2024. In questa occasione dovrebbe essere ufficializzato il nome di Tommaso Zorzi e si scoprirà chi sostituirà. Secondo voci di corridoio, l’influencer milanese affiancherà Csaba Della Zorza e Roberto Valbuzzi, andando a sostituire Luca Calvani.

Tommaso Zorzi: gli impegni televisivi nella stagione 2023/2024

Oltre a Cortesie per gli ospiti, Tommaso ha già ottenuto altri ingaggi per la stagione 2023/2024. Zorzi sarà accanto a Fabio Fazio e Luciana Littizzetto nella nuova edizione di Che tempo che fa sul Nove e nel cast di Karaoke Night – Talenti Senza Vergogna su Prime Video.